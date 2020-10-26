الخالد: اتباع الإجراءات الصحية أثناء تسجيل المرشحين

وطن النهار

قام سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد بزيارة تفقدية الى مقر إدارة شؤون الانتخابات بمنطقة الشويخ السكنية.

رافق سموه خلال الزيارة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووزير الصحة الشيخ د. باسل الصباح ووزير العدل وزير الأوقاف المستشار د. فهد العفاسي.

واطلع سموه على الاستعدادات والتجهيزات التي قامت بها وزارة الداخلية ممثلة بإدارة شؤون الانتخابات بالتعاون مع الجهات الحكومية الاخرى لاستقبال المواطنين الراغبين بالترشح لعضوية مجلس الأمة في فصله التشريعي السادس عشر بما فيها آلية العمل والاجراءات الميسرة لتسجيل المرشحين وفقا للاشتراطات الصحية المطلوبة.

وأكد سموه على ضرورة اتباع كل الإجراءات الصحية اثناء عملية التسجيل مشيرا الى ان الأزمة الصحية التي شهدها العالم ضاعفت من جهود الأجهزة الحكومية لضمان سلامة الموظفين والموظفات والراغبين بتسجيل ترشيحهم لعضوية مجلس الأمة.

ودعا سموه الأجهزة المعنية الى توفير جميع الإمكانات وإيجاد أماكن مناسبة لجميع القادمين للتسجيل مع ضرورة تطبيق الارشادات الصحية في جميع اجراءات العملية بدءا من يوم التسجيل اليوم وطوال عشرة الايام القادمة.

وأضاف انه اطلع على استعدادات وجهود العاملين في وزارة الداخلية ووزارة الصحة ووزارة الاعلام والجهات المساندة الذين قاموا بكل ما هو مطلوب، معربا عن الأمل في تعاون المواطنين الراغبين بالتسجيل أثناء قدومهم للمقر ورؤية عملية التسجيل منقولة على الهواء مباشرة للتأكد من تطبيق هذه الاجراءات. وأعرب سموه عن الشكر والتقدير لجميع الأجهزة الحكومية على عملها المنظم والمتكامل لبدء تسجيل المرشحين حيث واصلوا الليل بالنهار لتحضير البيئة الصحية المناسبة لبدء العملية الانتخابية.

