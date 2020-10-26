منع الإعلاميين.. قرار صادم والأسئلة عنه مشروعة

وطن النهار

يبدو ان فيروس «الحظر» وجرثومة «المنع» اصبحا علامة على المرحلة الحالية، فبعد ان اوصدت ابواب الكثير من الاعمال خرجت علينا الادارة العامة لشؤون الانتخابات بـ «حظر» جديد و«منع» فريد من نوعه، اذ اعلنت انها قررت منع دخول وسائل الاعلام بجميع انواعها الى مقرها الرسمي لتغطية عملية تسجيل المرشحين لانتخابات مجلس الأمة 2020.

واكتفت الادارة بالسماح لوزارة الاعلام ووكالة الانباء الكويتية «كونا» بالدخول والتغطية.

فهل اصبح «المنع» علامة مسجلة يسعى اليها وتقبل عليها كل الادارات، وهل بات «الحظر» عملة رائجة في مختلف الوزارات والمؤسسات الحكومية؟ واين الشفافية والوضوح واطلاع المواطن على كل صغيرة وكبيرة تتعلق بالانتخابات منذ الدعوة اليها الى انتهاء عمليات فرز الاصوات؟

اذا كانت ادارة شؤون الانتخابات حريصة على سلامة المحررين والمصورين، فقد كان بمقدورها الزام كل زائر بما تشاء من ضوابط واجراءات، واذا كانت راغبة حقا في اتاحة المعلومة لجميع الاعلاميين فلماذا استبعدت الصحف اليومية والوسائل المرئية والمسموعة من التغطية؟

ان الكويت معروفة منذ نشأتها بحريتها الاعلامية التي لا تضاهيها حرية في المنطقة، فلماذا التعتيم والمنع والحظر، والاكتفاء بـ «كونا» ووزارة الاعلام؟

القرار صادم والاسئلة عنه مشروعة، والاجابة عنه مطلوبة، فهل نجدها عند من اصدر قرار «المنع» و«الحظر».

