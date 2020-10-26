الشطي: تسجيل المرشحين اليوم وترتيبات لمصابي «كورونا»

وطن النهار

أكد المدير العام للادارة العامة للشؤون القانونية بوزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي استعداد الادارة التام لاستقبال الراغبين بالترشح لانتخابات مجلس الأمة «أمة 2020» اليوم وذلك وفق المعايير والاشتراطات الصحية المقرة.

وقال العقيد الشطي في تصريح لـ «كونا» امس الأحد إن استقبال تسجيل المرشحين لانتخابات «أمة 2020» اليوم يأتي بعد صدور المرسوم «150 لسنة 2020» الخاص بالدعوة للانتخابات وتحديد يوم 5 ديسمبر المقبل موعدا للاقتراع.

وأضاف أن الإدارة وضعت ترتيبات خاصة لاستقبال الراغبين بالترشيح من المصابين بفيروس «كورونا» أو الخاضعين منهم للحجر الصحي.

وأوضح أن إجراءات فتح باب الترشيح للراغبين بخوض الانتخابات ستخضع لشروط السلطات الصحية في البلاد، مشيرا إلى أن عملية التسجيل ستستمر 10 أيام بداية من اليوم وحتى الأربعاء 4 نوفمبر المقبل من الساعة 7:30 صباحا حتى الساعة 1:30 ظهرا ويكون الاستقبال في مدرسة «خولة المشتركة للبنات» في منطقة الشويخ السكنية بجانب إدارة شؤون الانتخابات.

وعن آلية تسجيل المرشحين المصابين بـ «كورونا» أو الخاضعين للحجر الصحي أوضح الشطي أن «الصحة» قامت بتوفير كوادر طبية لاستقبال المرشحين المصابين والمحجورين وذلك عبر تسجيلهم في تطبيق «شلونك» لأخذ الإذن المسبق ومن ثم يتم التوجه إلى مدرسة «خولة» للتسجيل.

وأضاف أنه فور وصول المرشح المصاب أو الخاضع للحجر سيتم استقباله من قبل موظفي وزارة الصحة للتأكد من وجود اسمه ومن ثم توجيهه إلى المكان المخصص للتسجيل وفق الاشتراطات الصحية وهو داخل مركبته الخاصة لضمان عدم احتكاكه مع الآخرين.

وأشار الشطي إلى صدور قرار وزاري بتشكيل لجنة لفحص طلبات الراغبين بالترشح حيث إن الإدارة تقوم برفع الطلب الى اللجنة للتأكد من انطباق الشروط مبينا أنه في حال عدم توافر الشروط سيتم رفع مذكرة إلى وزير الداخلية لأخذ القرار باستبعاده.

وذكر أنه يحق لمن يتم استبعاده اللجوء إلى القضاء وفق درجات التقاضي الثلاث أول درجة والاستئناف والتميز، مؤكدا أن المحاكم تحدد جلسات مستعجلة لنظر تلك الدعاوى على أن تصدر احكامها قبل اليوم المحدد للانتخاب حتى تتمكن الوزارة من طباعة أوراق التصويت.

وأفاد أنه بناء على تعليمات وشروط السلطات الصحية وبالتعاون مع وزارة الداخلية فقد تقرر منع تواجد وسائل الإعلام بكل أنواعها والسماح فقط لوزارة الإعلام و«كونا» لنقل سير تسجيل المرشحين وتزويد وسائل الإعلام المختلفة بالتفاصيل كافة لضمان عدم وجود تزاحم أو اختلاط في الإدارة للحفاظ على سلامة الجميع.

وأكد حرص وزارة الداخلية على بذل جميع جهودها وتنفيذ تعليمات نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء أنس الصالح ووكيل الوزارة الفريق عصام النهام لتوفير ما يلزم المرشحين والعمل على تذليل العقبات جميع لإظهار العرس الديموقراطي في البلاد بأفضل صورة.

وكان المدير العام للشؤون القانونية في وزارة الداخلية العقيد حقوقي صلاح الشطي قال: ان ما تم تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي عن وجود قصور أو خطأ ما في بيان الوزارة المتعلق بشروط الترشح لانتخابات مجلس الأمة 2020 «عارٍ عن الصحة».

واضاف العقيد الشطي وفق بيان صادر عن الإدارة العامة للعلاقات والإعلام الأمني بالوزارة امس الاول ان القانون 27 لسنة 2016 يقضي باضافة فقرة على المادة 2 من قانون الانتخاب.

وأشار إلى ان القانون سابق الذكر ينص على التالي «كما يحرم من الانتخاب كل من أدين بحكم نهائي في جريمة المساس بالذات الإلهية والأنبياء والذات الأميرية».

وبين ان «إعلان الوزارة لانتخابات 2020 هو الإعلان ذاته نصا وصياغة للانتخابات السابقة ولم يأت بأي شرط جديد حيث إن بيان وزارة الداخلية عن انتخابات عام 2016 كان يتضمن نفس الشرط وهذا الأمر طبق على انتخابات المجلس البلدي 2018 والانتخابات التكميلية لعام 2019 وبالتالي فإن الوزارة لم تأت بشرط جديد أو صياغة جديدة ضمن البيان الخاص بها لانتخابات 2020».

