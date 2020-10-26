الأنصاري: 58.5 % الإنجاز في «منخفضة التكاليف»

وطن النهار

كشف ممثل المؤسسة العامة للرعاية السكنية في مشروع المساكن منخفضة التكاليف ماجد الانصاري عن ان نسبة الانجاز الحالية للمشروع التي تجاوزت 58.419%، فيما كانت نسبة الانجاز المفترضة حسب البرنامج الزمني المعتمد من المؤسسة العامة للرعاية السكنية 51.694% وعلية تكون نسبة تقدم المشروع عن البرنامج الزمني 6.725% تقريبا.

واضاف ان مشروع مساكن منخفضة التكاليف عبارة عن إنشاء وإنجاز وصيانة البنية التحتية لعدد 9800 قسيمة (مساحة القسيمة الواحدة 200م²) وكذلك إنشاء خزان للري بسعة (250000 غالون)+ بئر مياه جوفية لتغذية الخزان بالإضافة إلى الأعمال المدنية لمحطات كهرباء فرعية (61) محطة (4 محولات) و(89) محطة (2 محول).

ولفت الى ان أهمية المشروع كونه أحد المشاريع الحيوية التي تقوم المؤسسة بتنفيذها والذي تبلغ مساحته نحو 8,300,000 متر مربع ويبعد عن مدينة الجهراء حوالي 16كم جنوب طريق السالمي. المرحلة الأولى للمشروع هي تنفيذ أعمال البنية التحتية للمشروع ويليها في المرحلة الثانية طرح البيوت البالغ عددها 9800 لتكون بدلاً من مساكن منطقتي تيماء والصليبية.

واستعرض الانصاري مكونات المشروع الذي يتألف من السكن الخاص بمساحة 5,144,300 متر مربع بديلاً عن المساكن القائمة في منطقتي تيماء والصليبية، منطقة سكن استثماري بمساحة 48000 متر مربع، ومباني عامة وخدمات 1,047,000 متر مربع، فيما تتكون المنطقة الحرفية (مخازن وقسائم حرفية) بمساحة 169,600 متر مربع، ومناطق خدمات بنية تحتية (أبراج مياه علوية- محطة معالجة صرف صحي) بمساحة 204,900 متر مربع، بالاضافة الى حزام شجري عازل بمساحة 138,500 متر مربع، وطرق رئيسة بمساحة 1,554,100 متر مربع.

واوضح ان كلفة المشروع تقدر بمبلغ 68 مليونا و117 ألف دينار، متوقعا أن يخدم عدد سكان يقدر بـ88,780 ألف نسمة، وكان تاريخ توقيع العقد 11/11/2018، تاريخ مباشرة الأعمال بدأت بتاريخ 12/12/2018 حيث تم تسليم المتعهد (المقاول) لحدود المشروع بهذا التاريخ، لافتا الى عدد العاملين بالوقت الحالي بالمشروع يبلغ نحو 1200 عامل وذلك للانتهاء من الأعمال المطلوبة في الفترة الحالية وسيتم زيادة العدد مع مرور الوقت خلال مراحل تنفيذ المشروع المتوقع انتهاؤه حسب الشروط التعاقدية هو 29/05/2021.

