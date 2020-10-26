«المهندسين»: حذرت من عدم معالجة مرادم الإطارات

وطن النهار

طالب أمين صندوق جمعية المهندسين علي الفيلكاوي بضرورة الاسراع بمعالجة مرادم الاطارات والاستفادة من هذه الاطارات بإعادة تدويرها أو طرحها للشركات الخاصة للاستفادة منها، مشيرا الى ضرورة الاسراع في التنسيق بين الجهات الحكومية المعنية ممثلة بالهيئة العامة للبيئة والهيئة العامة للصناعة وبلدية الكويت.

واضاف أن «المهندسين» يستغربون المماطلة في هذا الأمر وإرجاء هذه المشكلة بشكل لافت وتعريض البيئة والمناطق المحيطة بمرادم النفايات إلى مزيد من الاستنزاف البيئي والاضرار بمشاريع الرعاية السكنية وغيرها من مشاريع التنمية، مشيرا الى تكرار الحرائق في مردمي السالمي و«رحيه». وأشار إلى أن ضرر عدم معالجة هذه المشكلة كان أحد الأسباب الرئيسة الى جانب عقبات أخرى تعيق تنفيذ مشروع مدينة جنوب سعد العبدالله الاسكاني الذي سيوفر نحو 40 ألف وحدة سكنية وفقا للدراسات والمخططات الأولية التي قامت بها الجهات المعنية، مضيفا أن هذا التأخير في عدم معالجة عوائق المشروع يضيف أعباءً مالية ويرفع من كلفة البنية التحتية التي يفترض أن تنفذها المؤسسة العامة للرعاية السكنية كما أنه يوقع ضررا على المواطنين الذين ينتظرون سنوات طويلة للحصول على أرض سكنية. وقال الفيلكاوي إن جمعية المهندسين ومنذ وقوع الحريق الأول في رحية بادرت الى التعاون مع عدد المختصين وعقدت ورشة عمل خاصة للاستفادة من هذه الاطارات التي لمسنا تحركا في حينها إلا أن عدم القيام بحل جذري يتوافق والاشتراطات البيئية أعاد الأمر الى مرحلة الصفر، موضحا ان الجهود التي رأيناها أخيراً من قبل اللجان المختصة في المجلس البلدي وغيره لاتزال غير كافية وتحتاج الى خطوة تنفيذية حاسمة لإنهاء ومعالجة هذا الأمر الى غير رجعة، مؤكدا أن حلولا فنية وصديقة للبيئة يمكن وضعها لانهاء مشكلة الاطارات ولا تكلف المال العام والجهات ذات العلاقة كهيئتي البيئة والصناعة وبلدية الكويت أية مبالغ، وتوكل إلى القطاع الخاص للاستفادة من الاطارات المستهلكة.

واكد ضرورة التنويه الى تجاوز العقبات الأخرى التي تواجه مشروع جنوب مدينة سعد العبد الله، ومنها على سبيل المثال موضوع المياه الجوفية والذي أكدت دراسات كثيرة أن أرض المدينة تقع على أكبر مخازن المياه الجوفية في الكويت، مضيفا أنه لو أخذت الجهات المعنية مبكرا وفعلت التنسيق فيما بينها لكان مشروع مدينة جنوب سعد العبد الله الاسكانية اليوم في طور الانتهاء من البنية التحتية، مشددا على ضرورة التنسيق والتخطيط المشترك من قبل كل الجهات الحكومية لمواجهة العراقيل وازالتها من أمام مشاريع الرعاية السكنية التي على علاقة مباشرة بمعيشة المواطنين بشكل خاص وغيره من مشاريع التنمية. واشار الى أن الاستقرار السكني بالنسبة للمواطن سيزيد من انتاجيته ويجعله رافدا لتحقيق النماء الاقتصادي في البلاد.

