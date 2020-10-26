السليمي: المصابون بالسمنة المفرطة أكثر عرضة للإصابة بـ «كورونا»

وطن النهار

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 708 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد -19) في ال 24 ساعة الماضية ليرتفع بذلك إجمالي عدد الحالات المسجلة في البلاد إلى 121635 في حين تم تسجيل حالتي وفاة إثر إصابتهما بالمرض ليصبح مجموع حالات الوفاة المسجلة حتى اليوم 746 حالة.

وقال المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة د. عبدالله لـ «كونا» إن عدد من يتلقى الرعاية الطبية في أقسام العناية المركزة بلغ 121 حالة ليصبح بذلك المجموع الكلي لجميع الحالات التي ثبتت إصابتها بمرض (كوفيد- 19) ومازالت تتلقى الرعاية الطبية اللازمة 8118 حالة. وأشار السند إلى أن عدد المسحات التي تم القيام بها خلال الـ 24 ساعة الماضية بلغ 5496 مسحة ليبلغ مجموع الفحوصات 876250 فحوصات.

وكانت وزارة الصحة أعلنت في وقت سابق أمس شفاء 661 إصابة خلال الـ 24 ساعة الماضية ليبلغ مجموع عدد حالات الشفاء 112771 حالة. من جانب اخر، كشف اختصاصي جراحة السمنة في مستشفى الصباح د. محمد السليمي، أن نسبة السمنة لدى البالغين في الكويت تصل إلى 70%.

وقال السليمي في تصريح صحافي، إن من يعانون من السمنة المفرطة هم أكثر عرضة من غيرهم للإصابة بفيروس «كورونا»، لافتا إلى أن دراسة أُجريت أخيرا أشارت إلى احتمال تعرض مصابي «كورونا» من البدناء إلى دخول المستشفى أعلى بـ113% مقارنة بغيرهم.

وأوضح أن للسمنة أضراراً كبيرة وخطيرة على صحة المصابين بها، مؤكداً أنها تعتبر بمثابة أم الأمراض لأنها منشأ الكثير من العلل والأسقام. وأضاف السليمي أن السمنة من أمراض العصر الحديث التي يعاني منها ملايين الأشخاص، خصوصا في العالم العربي، والذي يمتلك نسباً مرتفعة في معدلات السمنة مقارنة بالولايات المتحدة الأميركية والدول الغربية. وأشار إلى أن السمنة تعني تراكم الدهون بالجسم ما يعيق الإنسان عن أداء مهامه اليومية البدنية بكل سهولة، لافتا إلى أن كل شخص يمتلك أكثر من 20% فأكثر من الوزن المثالي لطول جسمه فهو بدين، ويجب عليه فورا البدء في اتباع تعليمات الطبيب المعالج وأن يأخذ ذلك بجدية تامة. وقال د. محمد السليمي إن أضرار السمنة كثيرة ومتعددة فهي تؤدي إلى ضيق في الجهاز التنفسي، وذلك من خلال الكتل الدهنية المتراكمة، كما أنها تؤثر على الكبد عندما تتراكم الدهون عليه وقد يؤدي ذلك إلى تليفه.

