مؤسسات المجتمع المدني: التطاول على النبي تعدٍ سافر على الإسلام والمسلمين

وطن النهار

«إنا كفيناك المستهزئين» بهذه الآية الكريمة وقعت 37 من مؤسسات المجتمع المدني الكويتية على بيان اعلنت فيه استنكارها الشديد لدعوة القيادة الفرنسية لتبني الرسومات المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- بحجة حرية التعبير والإصرار على حماية المنهج الفرنسي العلماني ما سبب غضباً في العالم العربي والإسلامي مؤكدة بأن هذا التطاول على خاتم الأنبياء والرسل انتهاك صارخ بحق المسلمين بالعالم وتعد سافر على خاتم الأنبياء والرسل. وأكدت أننا كمجتمع مدني نعتبر أن تأجيج الفتنة والكراهية التي تنتهجها بعض الدول الغربية ومن بينها فرنسا لاسيما في ظل الحوادث المتوالية التي شهدتها اخيراً تجاوزا على مبادئ الحرية وحقوق الإنسان والمعالجة السليمة لبعض الظواهر، مشيرة إلى أن تبني نشر الرسوم المسيئة للنبي محمد -صلى الله عليه وسلم- من قبل قيادة واحدة من أكبر الدور الأوروبية يساهم بشكل كبير في تهديد قواعد التعايش المشترك بين الشعوب والأديان وشددت على أن تبرير نشر الرسومات المسيئة للنبي -صلى الله عليه وسلم- تحت شعار حرية الفكر والتعبير تبرير يختلف شكلا وموضوعا مع أحكام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان، فالمحكمة الأوروبية لحقوق الانسان «أكدت الإساءة للرسول لا تندرج ضمن حرية التعبير»، وأكدت بأن الاستهزاء بأنبياء الله ورسله والرموز والمقدسات الدينية أمر مستهجن ومجرم ولا يمكن السكوت عنه، وشددت على أن احترام الأنبياء والرسل والأديان السماوية وعدم المساس بها من شأنه تحقيق الأمن والسلم الاجتماعي للشعوب والدول. وطالبت قادة العالم العربي والإسلامي والمنظمات والمؤسسات الإسلامية أن يقوموا بواجبهم باتخاذ المواقف المسؤولة في الدفاع عن نبيهم ودعت عبر بيانها الجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس حقوق الانسان استصدار قرار ملزم يجرم كل من يسيء أو ينتهك حرمات أنبياء الله ورسله.

