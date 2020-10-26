الفارس: الحفاظ على حقوق العمالة في مقار الأعمال

وطن النهار

أكدت وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس حرص مؤسسات الدولة على الاهتمام بحقوق العمالة في البلاد خاصة على صعيد الصحة والسلامة في مواقع العمل، مشددة على ان ضمان حقوق العمالة في اي مشروع يعزز سلامة بيئة العمل وهو الأمر الذي يجب الحرص عليه ونسعى في وزارة الأشغال العامة لتعزيزه كقيم وكممارسات. واضافت في تصريح صحافي بعد توقيع وزارة الاشغال لاتفاقية تعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بشأن الصحة والسلامة المهنية في مواقع العمل، وتعتبر اول اتفاقية تقوم وزارة الأشغال بتوقيعها مع جمعية نفع عام فيما يتعلّق بشأن السلامة المهنية للعمال. جاء توقيع الاتفاقية لزيادة وتطوير وتعزيز التعاون بين الطرفين للحصول على فائدة متبادلة فيما يختص بالصحة والسلامة المهنية في مقر العمل حيث سيتم اعداد استراتيجية وطنية للصحة والسلامة المهنية، وجملة من الأنشطة الوطنية الأخرى.

بدوره قال خالد الحميدي رئيس مجلس ادارة الجمعية الكويتية لحقوق الانسان ان توقيع الاتفاقية تُعد فرصة مناسبة لحماية العمال في مواقع العمل التي تشرف عليها الوزارة، وهي تجسيد فعلي لشراكة حكومية جادة باتجاه يسهم في تحقيق الهدف رقم 17 من اهداف التنمية المستدامة الذي يؤكد اهمية عقد الشراكات المجتمعية بين القطاع الحكومي والمجتمع المدني.

وأشار الى ان وزيرة الأشغال وزيرة الدولة لشؤون الاسكان د. رنا الفارس رحبت بمثل هذا التعاون مع الجمعية الكويتية لحقوق الانسان بهدف توطيد اواصر التنسيق والتعاون المشترك بينها وبين الجمعية فيما يتعلق بالمساهمة في خطة التنمية الوطنية المنبثقة عن تصوّر امير الكويت المغفور له بإذن الله الشيخ صباح الأحمد لرؤية الكويت 2035.

وأضاف: «من خلال هذا التعاون مع الدولة سنبذل قصارى جهدنا لتعزيز حقوق الانسان المعترف بها في القانون والمعاهدات الدولية وتأمين الحفاظ على هذه الحقوق واحترامها وحمايتها، وتعزيز آليات الرقابة الوطنية لتحقيق الهدف رقم 17 من اهداف التنمية المستدامة».

واستطرد الحميدي قائلا: ان عمل جمعيات النفع العام قد لا يكون كافياً في حال لم تتوفر شراكة حقيقية مع المؤسسات الحكومية، ومن اجل تعزيز هذه الشراكة المستمرة، لاسيما ان حقوق العمال من الأولويات التي يعمل عليها الطرفان، وايماناً من الطرفين حيال دورهما في نشر الوعي حول مفاهيم حقوق الانسان ونشر المعرفة تجاه حقوق العمال.

