«الشؤون»: المزروعي أحد أعمدة العمل الاجتماعي

وطن النهار

نعت وزيرة الشؤون وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية مريم العقيل المغفور له بإذن الله وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية الأسبق عبدالرحمن المزروعي «أحد اعمدة العمل الاجتماعي في الكويت خلال القرن الماضي».

وقالت العقيل في بيان صحافي ان الوزارة فقدت بوفاته احد قاماتها وأعمدتها وروادها خلال مسيرة النهضة الحضارية في البلاد بما كان يمثله المغفور له من فكر تنموي وتطوير للعمل الاجتماعي من خلال عمله كوكيل للوزارة.

وأفادت بان الراحل كان له دور كبير في انشاء المراكز الشبابية والمقاهي الشعبية وحملة التشجير التي قام بها الى جانب اسهاماته في تنمية قطاعات الطفولة والشباب والرياضة والمساهمة في انشاء النادي الكويتي للمعاقين كما كان من مؤسسي الجوالة وبيوت الشباب ومشرفا على مراكز محو الامية وتعليم الكبار.

وأعربت الوزيرة العقيل عن بالغ مواساتها للاسرة الكويتية بكافة فئاتها التي فقدت برحيله احد فرسانها البررة داعية المولى عز وجل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته ومغفرته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم اهله وذويه الصبر والسلوان.

من جانب آخر، دعت الهيئة العامة للقوى العاملة المنشآت الراغبة بالاستفادة من مضاعفة الدعم المالي المقرر للعمالة الوطنية المسجلة لديها على الباب الثالث والتي لم تقدم طلب صرف الدعم الاضافي حتى تاريخه المسارعة الى تقديم طلب الصرف آليا عبر الموقع الالكتروني للهيئة حتى الخميس 5 نوفمبر 2020.

وقالت مديرة ادارة العلاقات العامة والاعلام بالهيئة اسيل المزيد في تصريح صحافي امس الأحد ان الهيئة ستقوم بصرف الدعم الاضافي للمنشآت عن العمالة الوطنية المسجلة لديها التي تقدمت بطلب الصرف حتى 5 نوفمبر 2020 عن الأشهر الثلاثة المتبقية من الدعم (9 و10 و11) وفقا لضوابط صرف الدعم الاضافي. وأوضحت ان المنشآت التي سبق لها الاستفادة من الدعم الاضافي سيتم الصرف للملتزمين منهم في تحويل رواتب العمالة الوطنية المسجلة لديها دون المساس بقيمة الراتب تلقائيا ودون الحاجة لتقديم طلب صرف جديد. وأشارت الى ان البيانات المطلوبة في طلب الدعم الاضافي هي شهادة من البنك موضح بها رقم (الآيبان) مسجل لديه باسم المنشأة ورقم الجهة المدني للمنشأة المثبت لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وأضافت ان من البيانات المطلوبة كذلك رقم تسجيل المنشأة لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية الخاص بالباب الثالث ورقم هاتف المفوض بالتوقيع الذي يمثل المنشأة لارسال رمز التحقق عليه وانجاز المعاملة واعتماد التوقيع.

