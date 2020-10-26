المقصيد: استكمال إجراءات تقييم أداء العاملين بالمدارس

وطن النهار

أصدر وكيل وزارة التربية بالانابة فيصل المقصيد، تعميماً بشأن استكمال اجراءات تقييم الأداء للعاملين بالمدارس عن العام الدراسي 2019 - 2020 م.

وقال المقصيد انه تم تجهيز قاعات بديوان عام وزارة التربية بالاضافة الى تشكيل فريق عمل متكامل لتذليل العقبات امام مديري ومديرات المدارس الذين يواجهون مشاكل في ادخال واعتماد تقييم الكفاءة لموظفيهم ليتمكنوا من الانتهاء من عملهم بصورة صحيحة.

واوضح ان عمل الفريق بدأ من يوم الأحد الموافق 25 اكتوبر على فترتين (الأولى) من الساعة 1 ظهرا وحتى الساعة 3 عصرا، و(الثانية) من الساعة 3 عصرا حتى الساعة 5 مساء، ولمدة ثلاثة اسابيع فقط.

ووجه المقصيد عناية جميع مديري ومديرات المدارس الذين لديهم مشاكل في ادخال واعتماد تقييم الأداء الموظفين بضرورة حجز موعد من خلال الرابط الآتي (https://2u.pw/OuKmmy).

وأشاد المقصيد بالتعاون البناء بين قطاع الشؤون الادارية والتطوير الاداري، وقطاع التعليم العام وادارة نظم المعلومات، لحل المشكلات التي يواجهها مديري ومديرات المدارس في كل مراحل التعليم ورياض الأطفال اثناء تقييم الأداء لموظفيهم.

