الأستاد: «التطبيقي» تسعى لتطوير منصاتها التعليمية

وطن النهار

صرح نائب المدير العام للخدمات الأكاديمية المساندة بالهيئة العامة للتعليم التطبيقي والتدريب د. جاسم الأستاد ان تجربة الهيئة في مشروع التعليم الالكتروني تعتبر متميزة ليس فقط على مستوى الهيئة انما على مستوى المؤسسات الحكومية بالدولة، مبيناً انه تم وضع خطة متكاملة كان من اولوياتها اختيار المنظومة التعليمية المناسبة وتدريب اعضاء هيئة التدريس والتدريب والطلبة حتى يتمكنوا من استخدامها بكل سهولة ويسر، لذا عملت الهيئة على تطبيق نظام التعليم عن بعد على جميع قطاعات الهيئة من كليات ومعاهد ورفعت محتوى المقررات الدراسية على المنصات التعليمية الخاصة بها لتسهيل عملية التدريس والتدريب.

واوضح د. الأستاد ان خلال فترة تطبيق خطة التعليم عن بعد حرصت الهيئة على ان تقدم كل الدعم لمنتسبيها عن طريق بث رسائل توعوية وبرامج تعليمية على منصاتها حتى يتمكنوا من مشاهدتها في حال الحاجة لها، مضيفاً ان ما تميزت به الهيئة بتجربتها بالتعليم عن بعد هي اقامة فترة تدريبية للطلبة قبل موعد بدء الدراسة الفعلي، والذي شارك فيه اكثر من 80 الف طالب وطالبة وهو عدد يفوق العدد الكلي لطلبة وطالبات الهيئة الذين يبلغ عددهم اكثر من 54 الف طالب وطالبة مما يدل على مشاركة الطالب لأكثر من مرة بالتدريب لاكتساب مهارات التعامل مع برامج التعليم المختلفة، موضحاً انه تم تدريب اعضاء هيئة التدريس والتدريب على منصتي (مودل وتيمز) وبرامج (أوفيس 365) من خلال خطة تدريبية تكونت من مرحلتين خلالها تم تدريب 2963 عضو من اعضاء هيئة التدريس والتدريب على برنامج (تيمز) و1405 عضو على نظام (المودل) و1095 عضو على نظام (أوفيس 365).

