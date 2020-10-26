الجلاوي ونظراؤه الخليجيون بحثوا «الجمارك الموحد»

وطن النهار

شارك المدير العام للادارة العامة للجمارك المستشار جمال الجلاوي في الاجتماع الرابع والعشرين لهيئة الاتحاد الجمركي بدول مجلس التعاون الخليجي عبر تقنية الاتصال المرئي. وتناول الاجتماع القضايا والمواضيع ذات الاهتمام المشترك، وتم الاتفاق على تعديل واضافة وحذف عدد من المواد والفقرات الخاصة بقانون الجمارك الموحد، لمواكبة المستجدات الدولية وتنفيذ القرارات اللازمة لمتطلبات العمل المشترك في اطار الاتحاد الجمركي. كما تم الاتفاق خلال الاجتماع على حذف حقول من البيان الجمركي الموحد التي ? تُستخدم، اضافة الى وضع آلية للتبادل الالكتروني للمستندات والوثائق بين دول مجلس التعاون الخليجي، والاتفاق على تصنيف وتعديل واستحداث وحذف بنود عدد من السلع من جدول التعرفة الجمركية الموحدة ليبدأ العمل بها اعتباراً من يناير 2021. واتفق المجتمعون على اعتماد محاضر لجنة تسوية وتحويل الرسوم الجمركية، مع حث الدول على الالتزام بالانتهاء من تسوية كل المطالبات من خلال الاجتماعات الثنائية، والعمل على سرعة تحويل الاستحقاقات المتأخرة، اضافة الى الاتفاق على محاور اللقاء المشترك مع القطاع الخاص، والتأكيد على مهام لجنة الاتحاد الجمركي التي تعمل على معالجة قضايا التبادل التجاري بين الدول الأعضاء، واعتماد جميع محاضر اللجان الفنية، ورفع محضر هيئة الاتحاد الجمركي بجميع التوصيات للجنة التعاون المالي والاقتصادي.