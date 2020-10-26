loader

وطن النهار

تصغير الخطتكبير الخط العودة أرسل  ارسل إحفظ  إحفظ إطبع  إطبع PdfPdf

«البلدي» يناقش اليوم لائحة العربات المتنقلة

فايز الزعل
مقالات أخرى للكاتب
الإثنين 26 أكتوبر 2020

يناقش المجلس البلدي في اجتماعه صباح اليوم عددا من المواضيع المطروحه على جدول اعماله، حيث سيتابع الطلب المقدم من الأعضاء بشأن تشكيل لجنة حماية املاك الدولة التي ستتكون من خمس اعضاء، كما سينتظر الرد بشأن تعيين مكتب محلي وعالمي من قبل البلدية لعمل تقرير بيئي عن المرادم وسيتناول المجلس موضوع جمعيات النفع العام والسؤال المقدم بشأن نقل احد الأبراج الكهربائية، كما سيتطرق الى الردود الجديدة على اسئلة الاعضاء ومتابعة جداول لجان المحافظات والاقتراحات المقدمة بشأن زيادة نسبة بناء الدور الرابع بالسكن الخاص وتخصيص حديقة بين مدينة جنوب سعد العبدالله والدائري السادس، كما سيتطرق للاقتراح الخاص بتعديل لائحة العربات المتنقلة.


إضافة تعليق جديد

التعليق الوارد من المشارك أو القارئ هو تعبير عن رأيه الخاص ولا يعبّر عن رأي جريدة النهار الكويتية

عرض التعليقات

 

مواقيت الصلاة في الكويت

كاريكاتير

كتّاب اليوم


المزيد
© 2018 ، حقوق الطبع والنشر Bk50. كل الحقوق محفوظة