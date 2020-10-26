«البلدي» يناقش اليوم لائحة العربات المتنقلة

وطن النهار

يناقش المجلس البلدي في اجتماعه صباح اليوم عددا من المواضيع المطروحه على جدول اعماله، حيث سيتابع الطلب المقدم من الأعضاء بشأن تشكيل لجنة حماية املاك الدولة التي ستتكون من خمس اعضاء، كما سينتظر الرد بشأن تعيين مكتب محلي وعالمي من قبل البلدية لعمل تقرير بيئي عن المرادم وسيتناول المجلس موضوع جمعيات النفع العام والسؤال المقدم بشأن نقل احد الأبراج الكهربائية، كما سيتطرق الى الردود الجديدة على اسئلة الاعضاء ومتابعة جداول لجان المحافظات والاقتراحات المقدمة بشأن زيادة نسبة بناء الدور الرابع بالسكن الخاص وتخصيص حديقة بين مدينة جنوب سعد العبدالله والدائري السادس، كما سيتطرق للاقتراح الخاص بتعديل لائحة العربات المتنقلة.