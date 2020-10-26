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«البلدية»: صورة منشر الغسيل عمرها سنتان

فايز الزعل
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الإثنين 26 أكتوبر 2020

أكدت «البلدية» ان الصورة المتداولة في بعض مواقع التواصل الاجتماعي تحت عنوان «في احد شوارع الكويت» تتضمن استخدام السياج الحديدي المحاذي لطريق الفحيحيل السريع كمنشر للملابس صور قديمة تخص شكوى سابقة تم التعامل معها قبل عامين. واوضحت البلدية في حسابها الرسمي ان الادارات المعنية تقوم بعملها على اكمل وجه في التصدي لمثل هذه الظاهرة من خلال متابعة ومراقبة اعمال نظافة في المحافظات. وبينت «البلدية» حرصها على التفاعل والتعمل الفوري مع اي شكوى او اقتراح عن طريق خدمة واتس اب الشكاوى على رقم 24727732 او الخط الساخن 139، بالمواطنين والمقيمين تحري الدقة بشأن صحة او نشر او معلومات لا تمت للواقع بصلة فيما يتعلق بالنظافة او الخدمات المقدمة من قبل بلدية الكويت.


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