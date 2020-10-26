فرع بلدية العاصمة خالف 400 بقالة وأغلق 3 محال

وطن النهار

أكد مدير فرع بلدية محافظة العاصمة بدر بورقبة ان الجولات الميدانية التي نفذتها الفرق الرقابية بمختلف الادارات في فرع بلدية المحافظة خلال شهر سبتمبر الماضي اسفرت عن توجيه 401 تنبيها لبقالات بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم فضلا عن تحرير 650 مخالفة، واغلاق 3 محال بعد الكشف على 6880 محلا. وأضح ان الفرق الرقابية بمختلف الادارات بفرع بلدية المحافظة كثفت من جولاتها الميدانية على جميع الأنشطة التجارية بالمجمعات والبقالات والمقاهي والمطاعم للتأكد من التزام العاملين بتعليمات السلطات الصحية باتخاذ الاجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية بارتداء القفازات والكمامات والتباعد الجسدي لتجنب انتشار فيروس كورونا فضلا عن التأكد من التزامهم بلوائح وأنظمة البلدية. وأشار الى ان المفتشين قاموا بمتابعة اعمال الشركات المتعاقدة مع البلدية للتأكد من مستوى النظافة بالمحافظة فضلا عن غسيل وتعقيم الحاويات، مؤكدا انه تم غسيل وتعقيم 29072 حاوية مختلفة الأحجام وسلال متحركة اشتملت على غسيل وتعقيم 17860 حاوية سعة 240 لتراً، 7280 حاوية سعة 1100 لتر الى جانب 3932 من السلال المتحركة فضلا عن نقل 126787 م3 من المخلفات السكانية والانشائية والسكراب. وأضاف بورقبة ان المفتشين قاموا بالكشف الميداني على 6880 بقالة بالسكن الاستثماري والأسواق الموازية والمطاعم، تحرير 199 مخالفة وتوجيه 250 تنبيها.