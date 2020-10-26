الخالد: تحديد عدد سكان العقار وفق مساحته

وطن النهار

أكد محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد الصباح أن جائحة (كورونا) أثبتت أن رسالة البلدية وصلت الى الشارع باحترافية، وذلك من خلال جهود ميدانية طيبة مدعومة بالعمل التكنولوجي. وقال في حوار خص به بلدية الكويت بأن بلدية العاصمة كانت نموذجا لايصال هذه الرسالة التي رسخت التعاون المتأصل بين العاصمة الكويتية من جهة وبين فرع البلدية في محافظة العاصمة من جهة أخرى مشيراً الى أن فريقي الطوارئ من الجانبين كانا على قدر المسؤولية وأكد أن هذا التعاون أسهم بفاعلية في محاصرة نقل العدوي والتعامل مع العقارات المخالفة والمتهالكة - هدماً أو تجميلاً - وعلى صعيد سكن العزاب في مناطق السكن النموذجي.

وتمنى الخالد بلوغ التطور السياحي والحضاري والمدني في العاصمة كونها تمتلك مقومات الجذب السياحي تطلع الى سن تشريع للايجارات وصدور لائحة للتعامل مع العقارات القديمة و المتهالكة في العاصمة، كما قال أن العاصمة لا تزال بحاجة الى مزيد من النظافة الدورية للحد من بعض الانبعاثات.

وأضاف: ان ملف النظافة اتضحت أهميته بشكل ملح كونه دعوة ايمانية حثنا عليها ديننا الاسلامي الحنيف وليس فقط كاجراء مهم في مواجهة فيروس كورونا.

وفي ما يلي تفاصيل الحوار مع محافظ العاصمة الشيخ طلال الخالد:

? التعاون بين البلدية ومحافظة العاصمة... كيف ترونه؟ وما آفاقه المستقبلية ولاسيما بعد جائحة كورونا؟

? أولاً: لا بد من التأكيد على أن التعاون البناء والتنسيق المشترك هو الركيزة الأساسية لنجاح أي عمل.. وبلا شك فان أُطر التعاون المتبادل بين المحافظة وبلدية العاصمة موجودة ومتواصلة وربما نطمح الى المزيد من التعاون خلال المرحلة المقبلة - ولا بد أيضاً من التأكيد على أن المرسوم بقانون رقم 81 لسنة 2014 هو الذي يحكم عملنا في المحافظة ويوضح أطر التعاون المشترك مع الجهات التنفيذية ذات الصلة.

ثانياً: بلا شك فإن أهمية مرفق البلدية بما يضطلع به من خدمات للسكان في جميع مناطق البلاد تجعله محط أنظار الكثيرين وتلقى عليه مهام جساما نرجو من المولى جل وعلا أن يوفق القائمين عليها لأدائها على الوجه الأفضل، ومن جانبنا فقد قمنا بتشكيل فريق عمل في المحافظة يحظى بالمهارات والخبرات اللازمة ويُناط به التنسيق والتواصل الآني والمباشر مع بلدية الكويت للدفع قدماً في اتجاه ادراك احتياجات سكان مناطق المحافظة.

ثالثاً: أود أن أشير الى هذه الجهود المخلصة التي تضطلع بها وزارة الدولة لشؤون البلدية وخصوصاً فرع بلدية محافظة العاصمة خلال فترة أزمة فيروس كورونا المستجد، والتي أكدت أهمية هذا الجهاز في المساهمة المباشرة في تنفيذ الاجراءات الوقائية والاحترازية في مواجهة الفيروس.. حيث تنتشر جهود مسؤولي وموظفي فرع بلدية محافظة العاصمة على العديد من المواقع من المحال والأسواق وغيرها من العقارات والمرافق والبنى التحتية الموجودة في المحافظة.. وبرأيي فان أهمية جهاز البلدية تتضح في كونه يلتصق في عمله بتفاصيل حياة الانسان ويُعد مسؤولاً عن كثير من الاجراءات والممارسات الحياتية للمواطنين والمقيمين، ونحن نستشعر أهمية ودور هذا الجهاز المهم، وأهمية الاعتماد على تكنولوجيا المعلومات في جميع قطاعات البلدية في ظل الواقع الجديد الذي فرضته جائحة كورونا.

اتفاقية توأمة

? هل بلغ هذا التعاون حد تحقيق طموح يتمثل في توقيع اتفاقية توأمة بين المحافظة والبلدية؟

? التعاون المتبادل بين المحافظة وبلدية الكويت موجود ومتأصل.. ولا مانع لدينا من بلورة أية تفاهمات مشتركة بين الجانبين في اطار القوانين واللوائح المعمول بها، شريطة أن تصب هذه التفاهمات في اتجاه تحقيق احتياجات المواطنين وتلبية متطلبات المناطق على أرض الواقع.

? هل ثمة تداخل في العمل بين البلدية والمحافظة خصوصاً على صعيد تلقي شكاوى المواطنين ذات الصلة بالعمل البلدي؟

? لا يوجد تداخل في العمل يعوق عملية الانجاز.. ففريق عمل المحافظة المعني يتلقى مقترحات وشكاوى المواطنين، ومختارو المناطق يتلقون مقترحات وشكاوى المواطنين ويرفعونها للمحافظة التي ترفعها بدورها للجهات التنفيذية المعنية.. لكن ما ينقصنا عدم وجود الارادة الحقيقية لدى البعض والتي نرجو انعاشها لتحقيق المصلحة العامة، وقد حرصنا من جانبنا منذ اللحظة الأولى لتولينا المسؤولية في محافظة العاصمة على مد جسور التواصل مع المواطنين في جميع مناطق المحافظة عبر كل الوسائل المتاحة، فأجرينا الجولات الميدانية وعقدنا اللقاءات المتواصلة مع المختارين للانصات لنبض الشارع وشكّلنا فرق العمل في المحافظة للتنسيق والمتابعة الآنية.. كما أولينا اهتماماً خاصاً بالجانب الاعلامي في المحافظة خصوصاً فيما يتعلق بمتابعة احتياجات ومتطلبات وشكاوى المواطنين وغيرهم على مواقع التواصل الاجتماعي، وحرصنا على التفاعل الفوري والمباشر مع أية شكوى أو مشكلة ونسعى جاهدين لمعالجة المشكلة وحلها على وجه السرعة المطلوبة وذلك بالتعاون مع الجهات المعنية.

وحرصنا كذلك على تلبية دعوة تلقيناها من رئيس لجنة العاصمة في المجلس البلدي الدكتور حسن كمال، لتدارس ومعالجة مشكلات المحافظة في كل القطاعات وتوضيح رؤية المحافظة للعمل واحتياجاتها الآنية والمستقبلية على مستوى المشاريع التنموية والبنى التحتية والمرافق العامة، وبلا شك فقد أظهرت أزمة فيروس كورونا المستجد مدى التنسيق المشترك بين المحافظة وفرع بلدية محافظة العاصمة، وذلك عبر مواكبة مستجدات أوضاع الفيروس والتعامل مع بعض العقارات في المحافظة، والتي تكدست أعداد العمالة فيها بشكل أسهم في نشر العدوى بالفيروس - أو الدور المشترك للعمل على بعض السبل القانونية للتعامل مع العقارات المتهالكة والقديمة عبر هدمها أو تجميلها، وقد شكل العمل المشترك بين فريق طوارئ محافظة العاصمة وفريق طوارئ بلدية محافظة العاصمة جهوداً ملموسة في التعاطي مع الأزمة الراهنة وتلبية احتياجات ومتطلبات المواطنين والأهالي في كل مناطق المحافظة ومن بينها آلية التعامل مع حالات سكن العزاب في مناطق السكن النموذجي بما واكب رغبات واحتياجات مواطني هذه المناطق، ومن جانبنا فنحن نلمس هذه الجهود ونثمن أدوار القائمين عليها والدور الهام الذي اضطلعوا به، كما أؤكد على أمر مهم فنحن في عملنا لا ندعي الكمال لكننا نجتهد لادراك الطموحات وتحقيق الانجازات ضمن القوانين واللوائح المعمول بها وبالتعاون مع جهود مخلصة من جهات تنفيذية وأهلية تدرك معنى المسؤولية وقيمة خدمة الوطن.

أسواق المباركية

? كيف ترون جهود البلدية في تطوير أسواق المباركية؟

? ان ما لمسته من جهود للقائمين على فرع بلدية محافظة العاصمة خلال جولتنا التفقدية على سوق الخضار والفواكه وغيره من الأسواق والمحلات في منطقة أسواق المباركية، وذلك خلال أزمة فيروس كورونا الحالية، وما شاهدته من التزام بالاجراءات الوقائية والاحترازية التي أقرها مجلس الوزراء في مواجهة الفيروس ومن بينها تنفيذ عمليات التعقيم والنظافة الدورية لكل المواقع ومنع التجمعات والمخالطات والحفاظ على المسافات الاجتماعية ينم عن عمل دؤوب لخدمة الوطن من قبل القائمين على هذه الجهود ونأمل أن تتواصل هذه الجهود المباركة حتى ما بعد الأزمة، ونحن نشد على أيدي رجال البلدية ودورهم بالغ الأهمية في تلبية متطلبات الأهالي والمواطنين، فربما نرى أن جهاز البلدية المهم ترتبط احتياجات الانسان به من المهد الى اللحد كما يُقال، ولعل ما أود أن أشيد به هنا سرعة استجابة مسؤولي فرع بلدية محافظة العاصمة في العديد من متطلبات واحتياجات مناطق المحافظة وسكانها.

? النظافة... كيف ترى مستواها في العاصمة؟

? في شأن ملف النظافة في المحافظة فقد اتضحت أهمية هذا الملف الملحة ليس فقط لكونها اجراء مهما في مواجهة فيروس كورونا المستجد بل باعتباره دعوة ايمانية حثنا عليها ديننا الاسلامي الحنيف، وبرأيي أرى أنه قد حان الوقت للقضاء على أية ملاحظات بشأن ملف النظافة خصوصاً بعد أزمة فيروس كورونا، ونحن نعكف على معالجة بعض الملاحظات في هذا الملف بالتعاون والتنسيق مع الجهات المعنية ومن بينها فرع بلدية محافظة العاصمة.. فما زالت مناطق المحافظة ومدينة الكويت تحتاج لمزيد من عمليات النظافة الدورية لبعض المسطحات الخضراء.. ومازالت هناك حاجة للتعامل مع المخلفات والأنقاض المتراكمة من حين لآخر لأسباب مختلفة اذ يتطلب الأمر عمليات نظافة دورية حيث ما زالت هناك حاجة للحد من بعض الانبعاثات والروائح الكريهة خصوصاً خلال موسم الصيف.

هيبة القانون

? كمواطن في المقام الأول.. كيف تقيّم مسيرة البلدية خصوصاً على صعيد فرض هيبة القانون وخصوصاً خلال التعامل مع جائحة كورونا؟

? القانون هو الملاذ الأول والأخير بعد المولى جل وعلا في ضبط المجتمع بأكمله وليس فقط على مستوى جهاز البلدية، وأعتقد أن هذا الجهاز له مسيرة مشرّفة في فرض هيبة القانون في المجتمع.. وبرأيي فانه وان وُجدت أية ملاحظات لكنها لا يمكن بأي حال من الأحوال أن تحول دون اشادتنا بمسيرة هذا الجهاز الذي ساهم في خدمة عملية التنمية في البلاد وحمل أمانته رجال مخلصون حاولوا قدر استطاعتهم خدمة الكويت الحبيبة.

? كمسؤول.. هل تشعر بأن رسالة البلدية وصلت للشارع؟

? رسالة وزارة الدولة لشؤون البلدية وصلت بالفعل للشارع وهو ما كشفت عنه أزمة فيروس كورونا الحالية كما أوضحت من قبل، وان كان هناك من ملاحظات معينة فاننا نرى أنها ستزول اذا تحقق التعاون البناء من قبل جميع الأطراف سواء المواطنين أو المقيمين أو غيرهم لادراك وجود الارادة الحقيقية لتحقيق الانجاز، وهنا نحن نرجو انعاش هذه الارادة لتحقيق المصلحة العامة، وهنا نحن لا نستثني أنفسنا بل نؤكد أننا نجتهد لتحقيق الانجازات لكن ما زال الطريق طويلاً أمامنا لندرك طموحنا.

تطور ملموس

? هل أصبحت العاصمة الآن أكثر تهيؤاً من ذي قبل للتناغم مع تحويل الكويت الى مركز مالي واقتصادي في المنطقة؟

? نحن في محافظة العاصمة نسعى لتحقيق هذه الرؤية، وحتى لا نبالغ ونضع الأمور في نصابها فان محافظة العاصمة بجميع مسؤوليها تبذل جهوداً مخلصة لادراك طموح ورؤية حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى الشيخ صباح - رحمه الله - بتحول البلاد لمركز مالي وتجاري عالمي.. لكن ما زالت لدينا بعض الخطوات التي لم تدركها المحافظة في هذا الاتجاه لكننا نعمل بكل جهدنا لتحقيق هذه الرؤية التي تحتاج لتضافر كافة الجهود في المجتمع. ففي محافظة العاصمة هناك تطور ملموس على مستوى المشاريع التنموية والانشائية العملاقة وهناك طاقات شبابية ايجابية وخلاقة يمكن الاعتماد عليها في ادراك الانجازات وكل هذه مؤشرات جيدة يمكن البناء عليها للوصول لطموحنا، لكن ما زالت هناك خطوات لم ندركها ونسعى لتحقيقها لنسير على درب تحقيق رؤية تحول الكويت لمركز مالي وتجاري عالمي ونستطيع القول بأن (محافظة العاصمة أصبحت أكثر تصميماً على تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري عالمي).

? العاصمة بما تضم من مقاصد ومزارات (المباركية.. الواجهة البحرية.. البوابات.. سور الكويت.. الخ)... كيف يمكن استغلالها سياحياً بشكل أفضل؟

? بالفعل فإن محافظة العاصمة لديها العديد من المقاصد والمزارات السياحية التي يمكن استغلالها سياحياً بما يحقق رؤية تنويع مصادر الدخل ويدفع البلاد الى الرقي الحضاري المطلوب.. ولم تغب هذه الرؤية عن مخيلتنا ولو للحظة واحدة فقد حرصنا على التعاون مع قطاع السياحة في وزارة الاعلام وعقدنا اللقاءات المشتركة بحضور ممثلي كلية العمارة في جامعة الكويت في محاولة جادة للدفع قدماً في شأن تطوير (قرية يوم البحار التراثية)، وطالبنا بتنفيذ الخطط التطويرية لهذه القرية خصوصاً وأنها أصبحت أحد أهم مراكز الجذب السياحي في دولة الكويت.. كما طلبنا بتنفيذ المشروع التطويري للقرية بحيث تتوافر فيه الخدمات الأساسية والحضارية الجاذبة للسياحة من مطاعم ومقاهٍ وألعاب للأطفال ومرافق عامة على مستوى راق وحضاري تخدم كل شرائح الزوار، بالاضافة الى تواصل الأنشطة المقدمة في القرية على مدار العام وعدم اقتصارها على فصل أو موسم معين وذلك في اطار رؤية شاملة للنهوض بها واضفاء أجواء جديدة على موقع القرية مع الحفاظ على طابعها التراثي.

كما نعكف مع الجهات المعنية على بحث سبل دفع مشروع (القرية التراثية المتوقف) والكائن بمنطقة شرق، كما نواصل جهودنا لبحث الحلول الواقعية والعاجلة للاختناقات المرورية في شتى مواقع المحافظة.

وأستطيع القول بأن كل هذه المشاريع يمكن تحريكها لو توافرت الارادة والرغبة الحقيقية في تحقيق الانجاز ولو كان لدى جميع الجهات الرؤية الحقيقية في التعاون والدفع قدماً في اتجاه انجاز هذه المشروعات.

وأود أن أشير الى أن كثيراً من دول المنطقة سبقتنا في اتجاه تحقيق التطور الحضاري والسياحي والمدني عبر تحقيق فكر التعاون المشترك على مستوى كافة الجهات التنفيذية والأهلية والمجتمعية بما فيها مؤسسات المجتمع المدني.

خدمة الوطن

? ما رسالتك للقائمين على البلدية؟

? رسالتي لأبنائي وأشقائي المخلصين في جهاز البلدية تنبع من قلبي وأقول لهم (يعطيكم العافية ما قصرتوا ونطمع في المزيد من جهودكم المخلصة على خطى خدمة الوطن).. وأقول للجميع ان حالة التضافر التي لمسناها خلال أزمة فيروس كورونا سواء في جهاز البلدية أو غيره من الأجهزة والمؤسسات الحكومية أو الأهلية لتبعث على الفخر والاطمئنان على حاضر الوطن ومستقبله.

? هل من مقترح محدد تتمنى أن يرى النور في العاصمة؟

? نعم لدي العديد من المقترحات التي نعمل لترى النور ومن بينها استحداث مواد في قانون الايجارات تُلزم بمناسبة مساحة العقار لعدد السكان الذين يسكنون فيه، وآمل استصدار قرارات ولوائح للعقارات المتهالكة والقديمة في المحافظة تُلزم ملاكها بتجميلها أو هدمها.. ونحن من جانبنا نعمل حالياً ضمن اللوائح والقوانين والصلاحيات المتاحة لنا لمحاولة اقرار هذه المقترحات.

? كلمة أخيرة؟

? ان كان لي من كلمة أقولها فإنني أرى أن ما تواجهه دول العالم من أزمة فيروس كورونا المستجد يفرض على بلادنا ومجتمعنا ضرورة الاستعداد الدائم واليقظة لمواجهة الأزمات واعتماد فكر ادارة الأزمات.. وبلا شك فان هذه المحنة العالمية التي أفردتها جائحة فيروس كوفيد 19 تحتاج لدراسة جوانبها بدقة واستخلاص الدروس والعبر للاستفادة منها.

