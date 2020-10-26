البلدية أصدرت عملاً توثيقياً لإنجازاتها

وطن النهار

أصدرت البلدية مطبوعة توثق أهم انجازاتها وأعمالها خلال عام فائت بمسمى (بلدية الكويت) وذلك بغلاف مزدوج «مطوي» فاخر يحاكي تطورات الأيام الأخيرة قبيل صدورها والمتمثلة في وفاة صاحب السمو الشيخ صباح الأحمد طيب الله ثراه وأحسن مأواه وتولي صاحب السمو الشيخ نواف الأحمد مسند الامارة ومقاليد الحكم وتزكيته لسمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر لولاية العهد. وقد تضمن العدد تغطية للحدث الأليم المحزن الذي أبكي عيون الكويتيين والمقيمين وأنصار الانسانية في ربوع المعمورة تحت عنوان (نم قرير العين .. طبت حيا وطبت ميتا يا صاحب السمو) تضمن تأبين كل من وزير الدولة لشؤون البلدية المهندس وليد الجاسم ومدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي للفقيد الكبير وسلط الضوء علي انصافه رحمه الله وطيب ثراه للبلدية قبيل رحيله واشادته بأدائها في السنوات الأخيرة وبما شهدته من نقلة تطويرية نوعية ومشاريع تنموية.

بدأ العدد الذي بلغ مئة صفحة فاخرة من حجم (A4) بافتتاحية تحت عنوان (كورونا.. كارثة كاشفة) بقلم المهندس أحمد المنفوحي قال فيها بأن «كورونا» داهمت الديرة كما العالم في ظل سير البلدية بخطى ثابتة وواثقة لتنفيذ خطتها الأمر الذي مكن أجهزة البلدية من القيام بواجباتها انطلاقا من مسؤولية وطنية لا وظيفية فحسب واستنادا الى ما تم تشييده من بنية تحتية تضمنت خطة معدة سلفا لتنفيذها عند الأزمات.. واختتم العدد عضو مجلس الأمة السابق يوسف صالح الفضالة بمقال تحت عنوان (نظرة ايجابية للبلدية) ثمن خلاله جهود القائمين على البلدية وتمنى أن يرى أمثالهم في بقية مؤسسات الدولة.

