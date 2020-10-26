الاقتصاد المحلي يشكو التجاهل والقرارات المتخبطة

مال وأعمال

أطلق الاقتصاد المحلي صيحات استغاثة عاجلة، علها تجد من يجيب، فمنذ بدء أزمة فيروس كورونا المستجد، وجميع القطاعات الاقتصادية تنزف، في حين تجتمع الجهات المختصة دون قرارات فاعلة قابلة للتطبيق، تنقذ شركات الداخل من اعوجاج القرارات وتخبطها وشبح الافلاس الذي يراود الاَلاف منها.

واستطلعت «النهار» أراء الخبراء والمتخصصصين واصحاب الاعمال والشركات الكبرى والصغرى، والمصانع، وملاك العقارات، ومكاتب السياحة والسفر، وشركات الطيران، والمطاعم، والفنادق، وغيرها ليجمعوا على أن السكين قد بلغ العظم، وأن حالة «التجاهل» التي تنتهجها الجهات المختصة، تجاه صيحات المستغيثين من القطاع الخاص تدعوا للحيرة والتساؤلات، هل باتت أقوات الناس غير مرئية؟، هل يعقل انه حتى اللحظة لم يتم صرف أي مساعدات مباشرة ولا حتى غير مباشرة؟، هل يعقل ان تصطدم قوانين الدعم، وضمان التمويل وحتى الدين العام بالعناد السياسي، لتترك الشركات والمؤسسسات للمجهول!.

فمنذ بداية الازمة مروراً بحالة الإغلاق والحظرين الكلي والجزئي، وصولاً لإغلاق الاجواء امام 34 دولة تمثل شريان العمالة للكويت، يتساءل قطاع الاعمال هل هناك من يفَكر أساساً في اقتصاد البلد ويحرص عليه؟!

وقالوا انه ووسط كل هذا التضييق؟ فالترفية «غائب» والمشروعات السياحية تنتهج نهج.. لا نرى لا نسمع لا ننجز، فضلاً عن ظهور سوق سوداء للتموين وضعاف النفوس استغلوا الازمة للتربح.

ولفت هؤلاء الى إن توقف الأنشطة ليس فقط لقلة السيولة وإن كانت خنجراً في ظهر المؤسسات المحلية، لكن لنقص العمالة التي علقت في الخارج، وقلة التنوع في الأنشطة، وغياب الرؤية الثاقبة والسليمة للمعالجات.

وبينوا أن الاحترازات الصحية ضرورة، لكن المغالاة فيها معاناة، حيث من المستغرب ان تستفيد دول مجاورة بمئات الملايين من الدولارات عبر «الترانزيت»، من وراء إغلاق الأجواء، وتبقى فنادقنا وشركاتنا ومطاعمنا خاوية على عروشها.

واستغربوا التشدد الكبير في الإجراءات الصحية وإجبار العمالة على قضاء 14 يوماً بالخارج، ثم 14 يوماً حجراً منزلياً بالدخل، فلا القطاعات الاقتصادية استفادت، ولا العمالة اختصرت فترة حجرها وباشرت عملها.

ورغم منشادات الجميع بالحجر الداخلي وتقليل فترته لأسبوع او 10 أيام، فلم تحرك الجهات المختصة ساكناً إلا بتجاوبات على استحياء مع دعوات محلية.

ولنا في دعوة الخطوط الكويتية وطيران الجزيرة، خير دليل على معاناة قطاع السياحة والسفر، والكم الهائل للخسائر الذي يعانيها، فضلاً عن تداعي قطاعات العقار وأسواق التجزئة والصناعة، والمطاعم، والمشروعات الصغيرة والمتوسطة من الخسائر المتلاحقة .

حتى ان حزم التحفيز المقترحة سابقاً ظلت حبراً على ورق، إذ يؤكد جميع المتضررين انهم لم يتسلموا شيئاً ملموساً يساعدهم بحق على النهوض مجدداً.

«النهار» تنقل معاناة الاقتصاد الكويتي في الصفحات التالية، آملة في سماع أصواتهم والتحرك لنجدتهم سريعاً، خاصة وأن دول العالم اجمع غنيها وفقيرها دعمت بترليونات الدولارات قطاعاتها الخاص ولاتزال تدعمها، ولم تتركها وحيدة في ظلمات الأزمة.

