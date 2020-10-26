اقتصاديون: الحظر الجوي دمار اقتصادي للشركات

مال وأعمال

أجمع مسؤولون وخبراء اقتصاديون على أن استمرار الحظر الجوي وغياب العمالة الفنية المتخصصة عن شركات القطاع الخاص والمشاريع الصغيرة والمتوسطة من شأنه أن يرفع كلفة الخسائر الاقتصادية لمستويات تقترب من 6 مليارات دينار.

ولفتوا إلى المسؤولون في تقرير لـ «النهار» أن استمرار الغلق الجوي والتلويح بالحظر الجزئي والشامل بأنه «انتحار اقتصادي» في ظل استمرار معاناة بيئة الأعمال وتسارع وتيرة الإفلاسات وتوقعوا استمرار معاناة شركات القطاع الخاص خطر كبير ومؤلم في حال تطبيق الحظر الشامل، كما أن الحظر الجزئي سيؤثر بلا شك على الأنشظة التجارية حسب ساعات الحظر.

ولفتت أن من شأن هذا الخطر أن يلحق ضرراً بالغاً على منظومة العمل الاقتصادي بشكل عام، وهو ما يعني رفع كلفة العلاج والمساعدة الحكومية للقطاع الخاص.

وأفادوا أن قدرة الشركات على البقاء تعتمد في المقام الأول على أوضاعهم المالية والتشغيلية وعلى فترة الحجر وذلك في إطار قدرتهم على مقاومة شبح الإفلاس والتعثر، مضيفاً أن قانون ضمان التمويل الحكومي وإن تم إقراره من قبل مجلس الأمة في مداولته الثانية، إلا أنه جاء متأخراً والتأخير أدى إلى تراكم الالتزامات وبالتالي زيادة في كلفة المعالجة.

وأشاروا إلى أن الكويت الاقل دعماً لمتضرري كورونا من الشركات والمبادرين على مستوى دول المنطقة، حيث أن إجمالي قيمة التمويل الموجه لمتضرري كورونا من البنوك المحلية بلغت 40 مليون دينار تقريباً وهو الأدنى عالمياً وإقليمياً بين الدول التي تضررت من كورونا.

وشددوا على أهمية الإسراع بتوجيه الدعم الحكومي للشركات والمبادرين لمنع الخسائر الفادحة التي تعانيها القطاعات الاقتصادية المختلفة، بالإضافة إلى زيادة تكلفة العلاج.

وفيما يلي التفاصيل:

تفادي الإفلاس

بداية، أشار عضو المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية علي رشيد البدر إلى أن الحظر الجزئي طبعا سيؤثر على الانشطة التجارية حسب ساعات الحظر، أما الحظر الشامل فسيلحق بها خطرا مؤلما وسيتطلب بالتالي مساعده حكومية واسعة.

ورداً على توقعات البعض إفلاس ما يقارب من 50 في المئة من الشركات في حال استمرار الأوضاع الاقتصادية الحالية، بين البدر أن الأمر يعتمد على الأوضاع المالية والتشغيلية للشركات وعلى فترة الحجر.

وأضاف من المتوقع ان يمكن قانون الضمان تلك الشركات التي قد تلاقي فجوات في السيولة من الاقتراض من البنوك لتجاوز المشكلة. وبين أنه في النهاية صحة الناس وحسب ما تراه السلطات الصحية هي الأساس.

وحول انعكاس رفض قانون ضمان التمويل المقدم من الحكومة إلى مجلس الأمة، أشار البدر إلى أن القانون جاء متأخراً 7 أشهر، ويظل خطوة مطلوبة قانوناً ومالياً لتلافي ننائج قرارات الدولة الخاصة باقفال الأسواق و منع غالبية النشاط التجارية.

وأضاف أن القانون مطلوب لإنقاذ الشركات التي كانت تعتمد على مبيعاتها اليومية من سلع و خدمات كي تستطيع الوفاء برواتب الموظفين لديها وتكاليف الايجارات المستحقة عليها وباقي التزامات العمل النقدية عليها.

وأشار إلى أن القانون سيمكن الشركات الصغيرة والمتوسطة من تفادي الافلاس والانهيار بسبب قرار الدولة. وأوضح أن المهم هو ضرورة تنفيذه باسرع وقت لمساندة الشركات المستحقه للدعم و ان تكون اجراءات تنفيذه سهلة وغير معقدة.

رأي فني

ومن جانبه، أشار وزير التجارة والصناعة الأسبق أحمد باقر أن الدعوات لفك الحظر عن الشركات أمر يخضع بالأساس لدراسة فنية تقوم بها وزارة الصحة، مشيراً إلى أن فك الحظر يجب أن لا يكون على حساب المواطن وصحته.

وأضاف أن المطلوب أيضاً أن لا تكون القرارات الصادرة من وزارة الصحة «متشددة» أكثر من اللازم، إذ يمكن وضع اشتراطات صحية كفيلة بحجر القادمين بشكل يكفل اكتشاف أي حالة مرضية وعزلها لحماية المجتمع من انتقال العدوى من أي مسافر.

واستدرك باقر بالقول : لا شك أن المعايير والاشتراطات الصحية مطلوبة لحماية المجتمع من تداعيات أزمة كورونا، مجدداً قوله أن عودة مواطني الدول المحظورة من اختصاص وزارة الصحة وبناءً على تقارير فنية شاملة.

طاردة للاستثمار

ومن جانبه، أشار أحد رجال الأعمال إلى أن استمرار الحظر الجوي يدفع الكثير من المستثمرين للعمل بالخارج، خاصة وأن الكويت باتت طاردة للاستثمارات بسبب تخلي الحكومة عن دعم القطاع الخاص والمبادرين، قائلاً : إن الحكومة هي من شجعت الشباب على العمل بالقطاع الخاص وقاموا بوضع مدخراتهم في مشروعاتهم والآن تأتي الحكومة لتتخلى عنهم بكل بساطة دون أي مبررات.

واستدرك بالقول أن الحكومة اشترطت فيمن يرغب بالحصول على قروض تجهيز أوراقه ومستنداته ولا يتم تعويض المتضرر مباشرة وإنما عن طريق غير مباشر عبر دفع الإيجارات أو رواتب العاملين.

