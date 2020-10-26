فنادق الكويت تنظر لنظيراتها الخليجية .. بعين الحسرة

مال وأعمال

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أكد عدد من مسؤولي الفنادق في الكويت أن قطاع الفندقة، هو الأكثر تضرراً بين القطاعات الاقتصادية كافة، فمع بدء تفشي فيروس كورونا وحتى الآن وصلت ايرادات القطاع لمستويات خطيرة للغاية، موضحين أن القطاع يعاني بشكل كبير من نقص حاد بالسيولة والتشغيل والعمالة، وليس هناك دعم حكومي ينقذه من براثن الخسائر الفادحة.

وأشاروا إلى أن استمرار الوضع الحالي سيؤثر سلباً على قطاع الفندقة وسيعمق معاناته من الإغلاق والركود وغياب المحفزات، وسيظل يعاني ما دام كورونا موجوداً، والحل يكمن بالعودة مرة أخرى للحياة مع اجراءات صحية متوازنة .

وبينوا أن أصحاب الفنادق لم يطلبوا تجاوز القرارات الصحية، بل تطبيقها بالمواءمة مع ما ينعش الاقتصاد، من خلال الحجر الصحي في الفنادق، وتشغيل شركات الطيران الوطنية، وهو ما سيقلل من الاثار الاقتصادية الفادحة، التي تكبدها قطاعا الطيران والفنادق.

وقالوا إن الكل طالب بضرورة فتح البلاد للسفر مباشرة الى الكويت مع تطبيق الاشتراطات الصحية، حيث طلبت ذلك جهات مثل، الطيران المدني، واتحاد الفنادق،والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة، بدلا من دخول البلاد عبر دولة ثالثة، وهو ما من شأنه أن يسهم في انتعاش القطاعات الاقتصادية دون استثناء.

وأوضحوا أن الحظر الجوي دفع نسب الإشغال إلى التراجع بشكل حاد بلغ أكثر من 90 %، بالإضافة إلى تطبيق موجة تفنيشات صعبة على موظفي الفنادق وهو ما سيؤدي إلى انخفاض كفاءة الخدمة المقدمة. وفيما يلي التفاصيل:

عودة الحياة

في البداية، أشار رئيس مجلس إدارة اتحاد أصحاب الفنادق غازي النفيسي إلى أن الفنادق ستظل في حالة الإغلاق طالما استمرت تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد – 19»، مبيناً أن الحكومة اتخذت قرار الحظر الجوي لعدد من الدول تقيداَ بالاشتراطات الصحية المتبعة التي أوصت بها الجهات المختصة. وبين أن الحل يكمن في انتهاء أزمة كورونا لعودة الحياة مجدداً إلى طبيعتها والخروج من دائرة الإغلاق التي يعانيها القطاع الفندقي.

طيران مباشر

ومن ناحيته، أشار المدير العام لاتحاد أصحاب الفنادق بالكويت محمد ناجيا الى أن الكل طالب بضرورة فتح البلاد للسفر مباشرة الى الكويت مع تطبيق الاشتراطات الصحية وذلك من الطيران المدني واتحاد الفنادق والخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة وذلك بدلا من دخول البلاد عبر دولة ثالثة وهو ما يسهم في انتعاش القطاعات الاقتصادية .

واضاف ناجيا اننا لا نطلب تجاوز القرارات الصحية بل تطبيقها بالمواءمة مع الاقتصاد من خلال الحجر الصحي في الفنادق وتشغيل شركات الطيران الوطنية وهو ما سيقلل من الاثار الاقتصادية التي يعاني منها قطاعا الطيران والفنادق.

الأكثر تضرراً

وبدوره ، بين المدير الإقليمي لفنادق الانتركونتيننتال الكويت والمدير العام في كراون بلازا وهوليداي ان الثريا سيتي أنطوان فلوطي أن تأثير حظر مواطني 34 دولة أدى إلى تراجع نسبة الإشغال للفنادق والذي يعد أكثر القطاعات تضرراً من الإغلاق ، موضحاً أن قطاعي الطيران والفنادق هما الأكثر تضرراً.

وبين أن تداعيات الازمة بدأت منذ شهر مارس الماضي وهناك فنادق أغلقت ولم تفتح أبوابها وهناك فنادق في طريق الإغلاق ، وهناك من قام بالاستغناء عن موظفي بعض الفنادق لعدم وجود إشغال يغطي مصروفات التشغيل.

وبين أن نسب الإشغال تراجعت بواقع 90 بالمئة ، مبيناً أن الفنادق التي ليس لديها واجهة بحرية تضررت أكثر من غيرها بالإغلاق والحظر الذي فرضته الحكومة لمواجهة كورونا.

وأضاف أن الفنادق التي لديها وجهات بحرية تكون نسب الإشغال لديها مرتفعة ، حيث يفضل الكويتيون تلك الفنادق عن غيرها ممن تواجد في الداخل. وقال إن المقيمين أيضاً يفضلون الفنادق الموجودة على البحر

الحجر في الكويت

وفيما يتعلق بنقل الحجر للقادمين إلى الكويت بدلاً من دول الترانزيت ، أشار إلى أن اتحاد الفنادق طالب بهذا الأمر ومنذ فترة وهناك متابعة من الاتحاد لهذا الأمر ، مشيراً إلى أن تلك الحجوزات من حق فنادق الكويت.

واشار إلى أن هناك مقترحين قدما في هذا الخصوص : الأول يتم عمل PCR للمسافر عند الوصول ويقوم بالجلوس 5 أيام في الفندق لحين ظهور النتيجة وهو ما يعني تشغيل الفنادق التي تقوم بهذا الموضوع ونساعد في الوقت نفسه بتشغيل العجلة الاقتصادية للدولة. والمقترح الثاني : في حال الحجر 14 يوم يتم وضع المسافر في فنادق الكويت وليس في فنادق دول أخرى.

غياب الأيدي العاملة

حول تأثر قطاع الفندقة بغياب العمالة العالقة في الدول المحظورة ، أشار فلوطي إلى أن نسب الإشغال منخفضة للغاية ، وبالتالي لم يؤثر غياب العمالة عن القطاع الفندقي بشكل ملحوظ ، مضيفاً إلى أن المحاكم بلا شك تأثروا وكذلك الأطباء والمعلمين وقطاع الصناعة وغيره.

وقال إن الشركات الكبرى لا شك تضررت بشدة من وراء الحظر الجوي ، حيث أن لديهم مشروعات يجب إنجازها لأن هناك مواعيد محددة.

مهن تضررت

قال فلوطي أن هناك مهن عديدة لاحقة على قطاع الفنادق تضررت وبشدة من انخفاض نسب الإشغال منها عبى سبيل المثال لا الحصر : المطاعم ، قطاع المواصلات ، شركات الضيافة والحفلات ، فوقف قطاع الفنادق أدى إلى جمود اقتصادي شامل وواسع في العديد المهن اللاحقة المرتبطة بقطاع الفندقة. وأوضح أن تلك المهن المباشرة مع قطاع الفندقة ، كما أن هناك قطاعات أخرى مرتبطة بشكل غير مباشر بالقطاع وتم إيقافها جميعاً والنظام الموجود.

وأضاف : الوضع الصحي له الأولوية عند الحكومة الكويتية والتي تراعي ارتفاع حالات الوفيات وكذلك حالات التي تدخل غرف العناية المركزة.

وحول التجاوب من قبل المسؤولين الحكوميين حول مقترحات الفنادق المقدمة ، اشار إلى أن الفيصل في قرارات الحكومة تعود إلى الوضع الصحي وهناك أولوية كبرى له.

موجة تفنيشات

فيما يتعلق بنسب التفنيشات في قطاع الفندقة بسبب الأزمة، لفت فلوطي إلى أن نسب التفنيشات تختلف من فندق لآخر ووفق ظروف ونسب التشغيل الموجودة داخل كل فندق مما يتناسب مع الأوضاع التشغيلية لها.

مستقبل السياحة

فيما يتعلق بمستقبل القطاع الفندقي بعد كورونا ، أشار فلوطي إلى أن كورونا جعلت العالم كله وليس الكويت فحسب يتجه لتنويع مصادر الدخل وعدم الاعتماد على مورد رئيسي للدخل.

وفي اعتقادي أن الاهتمام بالقطاع السياحي هو احد الركائز الاقتصادية الهامة لتنويع مصادر الدخل في كل دول العالم.

وأوضح أن الوضع الفندقي في الكويت يمتلك الكثير من المقومات القادرة على المساهمة في تعزيز الاقتصاد الوطني ، وهو ما سيؤدي إلى جذب الاستثمارات الأجنبية في هذا القطاع الذي يمثل مصدراً رئيسياً للدخل في كثير من الدول.

