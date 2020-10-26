الدخان لـ «النهار»: جاهزون لتطبيق مقترح «الكويتية» بشأن فحص القادمين على طائراتها

مال وأعمال

تسعى شركة الخطوط الجوية الكويتية إلى تسهيل الإجراءات الخاصة بسفر المواطنين والمقيمين ووضع الخطط اللازمة لانعاش وتعزيز قطاع الطيران في الكويت من خلال تقديم المقترحات واتخاذ المبادرات التي من شأنها زيادة نسب التشغيل ورفع الايرادات ووضع الناقل الوطني على طريق النمو السريع.

تعزيز الإيرادات ونسب التشغيل

وفي هذا السياق، أشار رئيس مجلس إدارة الخطوط الجوية الكويتية الكابتن على الدخان لـ «النهار» أن الشركة على أتم الاستعداد لتنفيذ المقترح الذي تقدمت به للجهات المعنية والقاضي بقيام شركات الطيران المعنية بإجراء الفحوصات والاختبارات الصحية المطلوبة للركاب القادمين على متن رحلاتها في المبنى المخصص لها بحسب الاشتراطات المطلوبة من وزارة الصحة ومنها اختبار PCR.

وأوضح الدخان أنه في حال تم تطبيق هذا الإجراء، فإنه سيتسنى للركاب الوصول إلى الكويت من نقطة السفر الأولى مباشرة دون الحاجة للانتظار فترة حجر في محطة ترانزيت، حيث ستكون فترة الحجر في الكويت مع إعادة الفحص المطلوب قبل نهاية فترة الحجر.

وأكد أن هذا الإجراء سيسهم في حال تطبيقه بتشغيل الرحلات على مدار 24 ساعة، إضافة إلى زيادة العائد الاقتصادي المتوقع على الشركة والقطاعات الحكومية المعنية الأخرى.

إجراءات احترازية

وشدد الدخان على أن الخطوط الكويتية تولي اهتماماً كبيراً في اتباع الارشادات والاجراءات الاحترازية التي أوصت بها السلطات الصحية في البلاد، من خلال التزام موظفيها بارتداء الكمامات والتباعد الجسدي أثناء العمل وتوفير المعقمات الطبية ووضع الارشدات الصحية للركاب في المطار والطائرات تجبناً للاصابة بفيروس كورونا المستجد.

تواصل مستمر

وأضاف إلى أن الشركة في تواصل مستمر مع العملاء عبر وسائل التواصل الاجتماعي من خلال قنواتها المختلفة «تويتر – انستغرام»، كذلك تعقيم الطائرات بشكل دقيق وفوري بعد كل رحلة قادمة وتعقيم الآليات والنقليات والحافلات الخاصة بنقل الركاب والعفش، وأخيراً التزام طواقم الرحلات بوضع الكمامات والقفازات والتباعد الجسدي مع المسافرين.

