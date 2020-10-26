المصانع.. التشددات الصحية تعرضنا لمخاطر الإفلاس والإغلاق

مال وأعمال

أطلق صناعيون تحذيرات مباشرة من مخاطر الأوضاع الاقتصادية الحالية، منوهين الى انه رغم الاحتياطات الكبيرة التي تم اتخاذها لمواجهة الجائحة الا ان اعداد الاصابات مازالت مرتفعة نسبيا ولا تنخفض كما كنا نتوقع، وهو ما يؤكد ان موضوع «كوفيد19» مستمر وسيطول معنا لمدة طويلة ولابد من ان نتعايش معه خاصة مع التأثيرات السلبية على القطاعات الاقتصادية والاجتماعية.

وأوضحوا ان هناك اشكاليات اقتصادية في توفير العمالة الفنية التي لا تستطيع العودة بسبب الحظر، محذرين من ازمة مناخ جديدة تلوح في الأفق، بوجود سوق جانبي للعمالة والتي تضاعفت اجورها بل اصبحنا نفاجئ بان مصانع تأخذ عمالة من مصانع اخرى وكذلك الامر مع شركات لا تجد عمالة متخصصة.

وذكروا ان هناك العديد من المصانع لديها خطوط انتاج جديدة تريد تشغيلها ولايمكن ذلك الا بوجو مسؤولي الشركات الموردة لها وذلك في اطار الضمان ولا نستطيع استصدار اذن زيارة لهم لاتمام ذلك رغم ان هذه الخطوط تسهم في خلق مجالات عمل جديدة وبالتالي فالمصانع تعاني الامرين من جراء هذا الغلق غير مدروس ما يعرضها للافلاس.

وشددوا على ان المرحلة الحالية تحتاج الى اتخاذ خطوات جادة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الضغوطات المتتالية من جراء جائحة كورونا بالتزامن مع القرارات الصحية التي تم اتخاذها وكان لها مردود سلبي على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي يئن من العديد من الاشكاليات التي تهدد اصحاب العمل وإلى التفاصيل.

أزمة مناخ

في البداية، قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي اننا نثمن ونقدر القرارات التي اتخذتها وزارة الصحة على اساس المحافظة على صحة المواطنين والمقيمين،لافتا الى اننا نعلم ان هناك نقطة اساسية ومهمة في المعادل الصحية لازمة «كورونا» الني نمر بها، وهي الخوف عدد الاسرة المتوفرة للمرضى وخاصة في العناية الفائقة.

وزاد الخرافي انه رغم الاحتياطات الكبيرة التي تم اتخاذها لمواجهة الجائحة الا ان اعداد الاصابات مازالت مرتفعة نسبيا ولا تنخفض كما كنا نتوقع، وهو ما يؤكد ان موضوع «كوفيد 19» مستمر وسيطول معنا لمدة طويلة، ولابد من ان نتعايش معه خاصة مع التأثيرات السلبية علي القطاعات الاقتصادية والاجتماعية، موضحا ان هناك اشكاليات اقتصادية في توفير العمالة الفنية التي لا تستطيع العودة بسبب الحظر.

واشار الخرافي الى اننا اصبحنا أمام ازمة شبيهة بما حدث في ازمة المناخ، بوجود سوق جانبي للعمالة والتي تضاعفت اجورها بل اصبحنا نفاجأ بان مصانع تأخذ عمالة من مصانع اخري وكذلك الامر مع شركات لا تجد عمالة متخصصة، وهي امور غير اخلاقية ولكن الظروف اجبرت المصانع والشركات علي ذلك، مشيرا الى اننا لا نطالب بفتح الباب على مصراعية، ولكن يتم بنطاق مدروس وفقا للاحتياجات الحالية للجهات التشغيلية سواء في فتح الباب للزيارة او فيز العمل.

وذكر الخرافي ان هناك العديد من المصانع لديها خطوط انتاج جديدة تريد تشغيلها ولايمكن ذلك الا بوجو مسئولي الشركات الموردة لها وذلك في اطار الضمان، ولا نستطيع استصدار اذن زيارة لهم لاتمام ذلك رغم ان هذه الخطوط تساهم في خلق مجالات عمل جديدة، وبالتالي فالمصانع تعاني الامرين من جراء هذا الغلق غير مدروس ويعرضها للافلاس ومشاكل مالية ولذا لابد من فتح الباب للزيارات للعمالة الفنية والمتخصصة من خلال الموافقات السريعة، بعيدا عن الاجراءات الروتينية من اللجان المنوط بها اصدار القرار.

واوضح الخرافي انه من الناحية الاقتصادية من غير المعقول ان يكون دخول الكويت عبر دولة ثالثة فهذا امر غير اقتصادي ان تستفيد فنادق ومطارات دول اخرى على حساب الكويت والفنادق في الكويت لا تجد عملاَ، مشددا على انه يجب فتح العودة للحضور مباشرة عبر اجراءات محددة في المطار وقضاء فترة الحجر في فنادق كويتية مما يؤدي الى تدوير عجلة الشغل.

وذكر الخرافي الى ان هناك العديد من الخبراء او الاطباء الذين نحتاجهم في الكويت ويحضرون لمدد اقل من اسبوع وهؤلاء لابد ان يجلسون في دولة ثالثة 14 يوم لكي يدخلوا الكويت ليقضوا اسبوعاً وبالتالي فالغالبية ترفض الحضور حاليا في ظل تعقيدات السفر للكويت.واختتم الخرافي تصريحه بان هناك اضراراً اقتصادية كبيرة واقعة على الاقتصاد الكويتي من جراء بعض القرارات غير المدروسة بحجة الوضع الصحي.

خطوات جادة

ومن جانبه، قال عضو مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة ورئيس مجلس ادارة الشركة الوطنية للخدمات البترولية نابيسكو المهندس عمران حيات ان المرحلة الحالية تحتاج الى اتخاذ خطوات جادة لدعم الاقتصاد الوطني في ظل الضغوطات المتتالية من جراء جائحة كورونا بالتزامن مع القرارات الصحية التي تم اتخاذها وكان لها مردود سلبي على القطاعات الاقتصادية وفي مقدمتها القطاع الصناعي الذي يئن من العديد من الاشكاليات التي تهدد اصحاب العمل.

ودعا حيات الى ايجاد معالجة صحية واضحة تضمن السلامة الصحية وسلامة الاقتصاد في ذات الوقت وذلك لان الفتح التام غير صحيح وكذلك الاغلاق الحالي ايضا غير مضبوط، خاصة انه من الممكن اتخاذ خطوات في هذا المجال لدخول العمالة الوافدة وفقا لاشتراطات مجددة بضمان كفلاء العمالة وذلك لعدم تهديد اليات العمل في السوق.

واشار حيات الى ان العمالة الفنية المتخصصة تعد من قوام العمل في الصناعة وهناك نسبة كبيرة منها سافرت خلال فترات الحظر ولا تقدر العودة للبلاد في ظل القيود الحالية وهو ما يمثل عامل ضغط علي المصانع التي لا تجد بديلا والبديل اصبح اجره مضاعف مما يؤثر على اليات العمل، وبالتالي فهناك مشكله في توفير موارد بشرية للمصانع وتهدد بتوقف عدد من خطوط الانتاج.

وشدد حيات على انه من الافضل اعادة النظر في قرار منع الطيران المباشر مع 34 دولة وذلك من خلال وضع الية تضمن سلامة القادمين للكويت وهو ما سينعكس على الاقتصاد الكويتي بالايجاب وخاصة في قطاع الفنادق والقطاعات الاخري التي تعمل من خلاله مثل الاغذية والمشروبات والخدمات اللوجاستية.

الصناعة تعاني

ومن جانبه، قال عضو مجلس ادارة اتحاد الصناعات ورئيس مجلس ادارة شركة المهلب للتجارة والمقاولات خالد العبدالغني ان البلد الان كلها تواجة مشكلة في اجور الخاصة بالعمالة الفنية صارت كلها في ارتفاع حتي البيوت تحتاج الى خدم وهذا ليس للرفاهية بل هناك كبار في السن يحتاجون لمن يخدمهم.

واضاف ان القطاع الصناعي يعاني من ازمة عمالة فالعمالة الحالية تحتاح ان تنزل اجازة ولا يوجد لها بديل بخلاف العمالة التي اصلا اجازة ولا تعرف ان تعود للبلاد مع الاجرات المتشددة وبالفعل كل قطاعات الدولة بلا استثناء من تجاري واقتصادي او تجاري به مشكلة في العمالة وهناك نقص في العمالة.

واضاف ان الحديث ان التركيبة السكانية للعمالة صعب تنفيذه في ظل ان العمالة الموجوة تكفي بالكاد احتياجات السوق والحل سهل ويكمن في فتح الباب للعودة مباشرة الى الكويت وحجر العماله في الفنادق وكذلك تشغيل الخطوط الجوية الكويتية وطيران الجزيرة هؤلاء الثلاثي يمكن ان يشتغلوا في قطاع الطيران والفنادق ومن يحتاج للعامل يدفع قيمة الحجر، فالامر سهل والحل بسيط. واختتم العبد الغني انه في المزرعة حاليا لايوجد عمالة والعامل الذي كان اجرة 130 و140 دينار بيطلب الان 200 دينار.

جمود الاقتصاد

وفي ذات الاطار اوضح رئيس مجلس الادارة في شركة الصناعات الكويتية القابضة محمد على النقي انه بلا شك ان الحركة الاقتصادية متجمدة في البلاد حاليا والكثير من العاملين في القطاع الصناعي لديهم مشكلات عديدة في ظل القيود الصحية التي لا تراعي الوضع الاقتصادي لافتا الى هناك الآلاف من العمالة بالمصانع خارج البلاد ولا تعرف كيف تعود للكويت وفي المقابل غالبية العمالة بالمصانع سواء من الدول المحظورة او غير المحظورة يريدون السفر لبلادهم وبالتالي فالمصانع بين سندان نقص العمالة ومطرقة القرارات الصحية التي تمنع دخولهم وهو ما يهدد بتوقف عجلة العمل اجباريا في العديد من المصانع.

واشار النقي ان غالبية المصانع حاليا لا تعمل بكامل طاقتها بسبب نقص العمالة الماهرة في السوق حاليا وبالتالي فالجميع يري ضرورة اعادة النظر في الية السفر لدولة ثالثة وقضاء 14 يوماً قبل دخول الكويت رغم انه من الممكن ان يتم دخول العمالة الى البلاد بضمان من اصحاب المصانع ويتم حجرهم في الفنادق الكويتية ما يعطي رئة جديدة للاقتصاد الوطني للتنفس وضمان دخول العمالة بضمان اصحاب المصانع الشركان بما يضمن عدم دخول العمالة الهامشية او سائبة.

واضاف اننا لا نعلم كشركات هل سيتم تجديد الاقامات لمن هم فوق الـ50 او 60 عاما بحيث اقوم بتوفير عمالة بديلة لهم خاصة ان فيز العمل موقوفة حاليا امام الشركات والمصانع وبالتالي فهناك ازمة كبيرة في توقير الايدي العاملة وهناك حالة من الارتباك في سوق العمل.

واوضح النقي ان الدولة تتجه الى اجراء انتخابات نيابية جديدة بالتزامن مع عهد جديد تحت قيادة سمو امير البلاد الشيخ نواف الاحمد وولي عهده الامين سمو الشيخ مشعل الاحمد ولابد ان يتم الاتجاة الى الاهتمام بالاقتصاد وخاصة القطاع الصناعي خاصة ان هناك ضغوطات لا حصر لها في مقدمتها التزام المصاع بالرواتب رغم انها لا تعمل بكامل طاقتها سواء بسبب نقص العمالة او غياب الدعم الحقيقي والقرارات التي تصدر من وزارات الشؤون والداخلية والتجارة والتي لا تتواءم مع بعضها البعض.

