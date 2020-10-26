8 مطالب أساسية للقطاع الصناعي للخروج من الأزمة الحالية

مال وأعمال

قالت المصادر إن المصانع تأمل في سرعة تحقيق 8 مطالب أساسية وهي:

1- تطبيق الشركات الصناعية اجراءات التباعد الجسدي ما سيؤدي الى عمل المصانع بطاقة محدودة؛ وستؤدي الزيادة في عدد الوافدين العائدين الى دولهم، فضلاً عن القيود المفروضة على الوافدين القادمين من الخارج الى نقص في الأيدي العاملة الماهرة.

2- سرعة الانتهاء من اعداد وانجاز اللائحة التنفيذية للقانون رقم 74 لسنة 2019 الصادر بتعديل بعض أحكام قانون المناقصات العامة رقم 49 لسنة 2016 ومراعاة دعم المنتج المحلي وتذليل كل العقبات التي تواجه مسيرته وتحقق أفضليته على المنتجات الخليجية والأجنبية، والتأكيد على ذلك المعنى من خلال البنود المتعلقة بأولوية المنتج المحلي بنصوص اللائحة التنفيذية للقانون المشار اليه.

3- تأجيل أقساط القروض المستحقة على أصحاب المصانع والعاملين في المجال الصناعي لمدة عام أو لحين القضاء على وباء فيروس كورونا أيهما كان لاحقا تشجيعا للصناعات المحلية ودعما لها على تجاوز تلك المحنة والكساد الاقتصادي العالمي.

4- تبسيط الاجراءات المتعلقة بالشأن الصناعي وتقليص الدورة المستندية من خلال نقل جميع الاختصاصات المتعلقة بالعمل الصناعي لتكون مسؤولية جهة واحدة فقط (الهيئة العامة للصناعة) بما يؤدي الى تسهيل بيئة العمل وجودة الخدمة وتبسيطها، وهو الأمر الذي يتطلب نقل اختصاصات الهيئة العامة للبيئة المتعلقة بالمصانع والشأن الصناعي الى الهيئة العامة للصناعة ومن ذلك اختصاصها بفرض رسوم افراج جمركي لكل حاوية تحتوي مواد أولية كيميائية، وكذلك التفتيش على المنشآت الصناعية، واصدار شهادة لمن يهمه الأمر.

5- التفعيل الفوري بالتنسيق مع مؤسسات الدولة باعطاء الأولوية للمنتج المحلي وتفضيله على جميع المنتجات الخليجية والأجنبية بما يساعد على توفير مخزون من السلع الاساسية يستفاد منها المواطن عند الحاجة.

6- اعطاء أولوية التوسعات للصناعات الاستراتيجية والتي تأكدت أهميتها الملحة من واقع التجربة الحالية، كذلك دراسة منح فرص استثمارية لتراخيص صناعية لأنشطة جديدة ذات أهمية للوفاء بأي احتياجات مستقبلية

7- تعاني الشركات من تأخر الجهات الحكومية في سداد الدفعات المستحقة لها ويقترح الاتحاد تشجيعا للصناعات الوطنية أن يصدر توجيه من مجلس الوزراء بالزام الجهات الحكومية بسداد مستحقات الشركات المتعاقدة لتنفيذ أي عقد حكومي خلال 15 يوما من تاريخ تسليم دفعة الاستحقاق للجهة الحكومية، كما نقترح في ظل تعطيل الدوائر الحكومية كاجراء وقائي من انتشار فيروس كورونا أن يتم التشغيل الجزئي للادارات المعنية بصرف الدفعات المالية في الجهات الحكومية لانجاز صرف الدفعات المستحقة للشركات المتعاقد معها حيث يعد التأخير في صرف تلك الدفعات سببا في زيادة أعباء والتزامات القطاعات الاقتصادية.

8- التوجيه بسرعة اتخاذ الاجراءات اللازمة لتفعيل مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص لدفع الدورة الاقتصادية من خلال تعجيل الترسية في المشاريع الكبرى كمشروع الدبدبة للطاقة الشمسية ومحطات القوى والطاقة الكهربائية.

