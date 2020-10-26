الفارس: التعثر والإفلاس مصيران حتميان للمشاريع الصغيرة

مال وأعمال

قالت عضو هيئة الصالونات والمعاهد الصحية ورائدة الأعمال جنان الفارس ان قطاع الصالونات النسائية والرجالية عانى الأمرين من تداعيات «كورونا» ولم يجد من يدعمه، رغم أنه يضم عشرات المبادرات والمبادرين، لافتة إلى أنه تم غلق الصالونات لمدة 5 أشهر من 14 مارس الى 15 أغسطس وتم منعنا من دخول منشآتنا خلال تلك الفترة وهو ما أدى الى تدمير كامل للديكور والأدوات والبنية التحتية للمشروع.

وأضافت الفارس: ان مدخول المنشآت أصبح صفراً وبتنا ملزمين بدفع رواتب ومواد أولية، في الوقت الذي تخلت تماماً فيه عن دعمنا.

وتساءلت الفارس: من اتخذ قرار الاغلاق هي الحكومة، فلماذا لم يتم تعويضنا منها عما أصاب المنشآت من خراب ودمار.

وأضافت: هل يعقل أن تقوم الجهات الحكومية بوضع قانون ضمان الودائع دون احصائيات وبيانات دقيقة، وهل يعقل أن يتحدث مسؤول حكومي في اجتماع اللجنة المالية والاقتصادية بمجلس الأمة ويقول انه لا توجد لديه احصائيات دقيقة عن وضع المشاريع الصغيرة والمتوسطة.

وأضافت: هل يعقل أن دولة مثل الكويت تقوم باصدار قانون ضمان الودائع بعد 7 أشهر من نزيف الخسائر ولا يتم اقراره.

وقالت ان الرسالة التي وصلت لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من الموقف الحكومي هي أن البقاء للأقوى وهو ما يعني ببساطة تخلي الدولة عن دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة رغم أنها هي من شجعت الشباب على الدخول فيها!

ولفتت إلى أن أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة وقعوا ضحية الحكومة ومجلس الأمة، فلم يجدوا دعماً حكومياً ولم يجدوا انتصاراً نيابياً لقضاياهم، مستدركة بالقول ان ما حدث في المداولتين الأولى والثانية على قانون ضمان الودائع أمر يدعو للدهشة والاستغراب، متسائلة: كيف يمكن اقرار القانون في مداولته الأولى ثم يتم التخلي عنه في المداولة الثانية؟

واستغربت الفارس غياب وزير الصحة في جلسة مجلس الأمة الخاصة باقرار قانون ضمان الودائع، مشيرة الى أن جميع حكومات العالم ودول الخليج قامت بتعويض أصحاب المتضررين من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة والشركات المتضررة من تداعيات «كورونا».

وأوضحت أن التعثر والافلاس هما المصيران الحتميان للمشاريع الصغيرة والمتوسطة بعد أن تخلى الجميع عن دعمهما في الأزمة.

التخبط .. أجهض التحفيز

في 5 يوليو الماضي تقدم محافظ بنك الكويت المركزي د. محمد الهاشل باستقالته من رئاسة اللجنة العليا للتحفيز الاقتصادي.

ووفقاً لمصادر متابعة، اَنذاك فان تأخر اقرار قوانين التمويل بضمان حكومي وتعديل قانونَي الايجارات والعمل الأهلي، فضلاً عن عرقلة مشروع القرض الميسر من قبل صندوق المشروعات الصغيرة والمتوسطة كانت وراء الاعتذار.

وقد تسبب التخبط الحكومي في اجهاض التحفيز منذ ذلك الوقت.

