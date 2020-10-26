«المشروعات السياحية».. فشل متواصل في الترفيه

مال وأعمال

يتواصل مسلسل الخسائر وهدر المال العام وعدم القدرة على انجاز مشروع واحد في تطوير المشروعات السياحية وحرمان المواطنين من الاستمتاع بالأماكن السياحية في بلدهم وغياب القدرة على بناء استراتيجية تطوير السياحة وتعمد تطفيش المستثمرين الراغبين في العمل.

ووفق تقرير أعدته «النهار»، فقد سجلت الجهات الرقابية مخالفات بالجملة على شركة المشروعات السياحية التي فشلت وبشكل كبير في الوفاء باحتياجات القطاع السياحي وأدت سياساتها الفاشلة الى مزيد من الخسائر للمال العام.

وأفادت التقارير قيام الشركة بهدر المال العام بواقع نصف مليار دينار، بسبب اصرار شركة المشروعات السياحية على مخالفة قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص.

ووفق تقارير الجهات الرقابية، فان شركة المشروعات السياحية تضرب بعرض الحائط جميع القوانين وتوجهات الدولة الرامية لتشجيع القطاع الخاص، بل سعت الى تطفيش المستثمرين والخروج من الكويت القضاء على أي جهود لتطوير وتعزيز القطاع السياحي.

ومما زاد من خسارة المال العام وحرمان المواطنين من الاستمتاع بالأماكن السياحية والترفيهية في بلدهم، لم تقم الشركة بانجاز أي مشروعات سياحية تقوم بتنفيذها، بل انها قامت – ووفق الجهات الرقابية – بعدم استغلال فوائض الأموال البالغة 44.35 مليون دينار، والتي تمثل نسبة 89% من رأسمالها لتحقيق أغراضها طبقاً للمادة 5 من النظام الأساسي، حيث قامت الشركة بتسلّم عدد من المرافق خلال عامي 2016 /‏ 2017، ومنها على سبيل المثال حديقة الشعب وحديقة جنوب الصباحية، الا انها لم تقم باستخدام الفوائض المالية في تطويرها.

وأوضحت التقارير الرقابية أن الشركة تكبّدت خسائر بلغت 2.524 مليون دينار عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 من نشاطها التشغيلي قبل اضافة جزء من المخصصات التي انتفت الحاجة من تكوينها، والبالغة 6.695 ملايين دينار.

وباضافة هذا الجزء تحوّل أداء الشركة الى ربح غير ناتج عن نشاطها التشغيلي، يبلغ 4.147 ملايين دينار، حيث سبق أن كوّنت الشركة مخصّصاً خلال عام 2017 لقضايا قانونية، بلغ 10.328 ملايين دينار، وذلك لصدور حكم ضد الشركة في ما يتعلّق بمطالبة قانونية من قبل أحد المستثمرين.

دور غائب

وتعليقا على الاخفاقات المتواصلة للمشروعات السياحية، تساءل الخبير والمحلل الاقتصادي على النمش اين هي المشروعات السياحية في الكويت فلم نر لها دوراً يذكر في مجال السياحة سواء في مرافقها او حتى سمعنا عن دور لها في تنشيط السياحة واضاف ان المشروعات السياحية شركة حكومية ليست لديها اي قدرة تذكر في مجال السياحة رغم الرواتب والحوافز التي يتم صرفها للموظفين الذين يجلسون في «الطل» بلا عمل يذكر. واشار النمش الى ان غياب المشروعات السياحية اثر بالسلب على القطاع الخاص الذي اعتمد على الحكومة في عمله ولا يضخ استثمارات لخلق سياحة حقيقية في الكويت. وذكر النمش انه للاسف السياحة الموجودة حاليا في الكويت تعتمد فقط على التسوق في المولات المنشأة بامتيازات حكومية ولولا هذه المنشآت ما ظهرت هذه المجمعات الى النور. واكد النمش ان القطاع الخاص عليه مسؤولية ايضا في تنشيط السياحة الداخلية في الكويت من خلال ضخ المزيد من السيولة والابداع في العمل وعدم الاكتفاء بالتقليدية في الأداء.

شركة فاشلة

ومن جانبه أوضح مستشار مجلس الادارة في شركة «ارزاق كابيتال» صلاح السلطان ان المشروعات السياحية شركة فاشلة 100 في المئة بكل المقاييس وظهر ذلك جليا خلال الازمة الحالية لـ «كورونا» حيث لم تضع اي برامج لاستغلال المنشآت التابعة لها في الترويج للسياحة الخارجية، لافتا الى ان ادارة المشروعات السياحية لم تفلح في توفير الاجواء الخاصة للمواطنين والوافدين لقضاء اوقات ممتعة في الصيف مع صعوبات السفر للخارج في ظل عمليات الاغلاق الحالية لدول العالم.

واضاف للاسف لا يوجد متنفس سياحي في الكويت حاليا حتى لو يتم خلالها تطبيق اليات التباعد سوى بعض مراكز التسوق ام غير ذلك فلا يوجد اي دور يذكر للمشروعات السياحية سواء لتنشيط السياحة او فتح متنفس للمواطنين او الوافدين

ودعا السلطان الى محاسبه الادارة في المشروعات السياحية عن الفشل في استغلال امكانياتها في تنشيط السياحة الداخلية.

