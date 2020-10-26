مخالفات بالجملة على الشركة بشهادة الجهات الرقابية

مال وأعمال

سجل ديوان المحاسبة في اَخر تقرير له عن شركة المشروعات السياحية المخالفات التالية:

? اصرار الشركة على استمرارها في عدم تمكين ديوان المحاسبة من قيامه بممارسة اختصاصاته، حيث رفضت طلب الديوان المتكرر، ولمدة تزيد على سنة تزويد مدقّقيه بصلاحية الدخول لنظام الأرشفة الالكترونية، بحجة أنها خاطبت الهيئة العام للاستثمار لأخذ رأي ادارة الفتوى والتشريع من دون مراعاة ما هو معمول به مع جهات الدولة المشمولة برقابة الديوان.

? مخالفة أحكام القانون بشأن الكشف عن العمولات التي تقدّم في العقود، التي تبرمها الدولة وتعميم ديوان المحاسبة بهذا الشأن، بتوقفها عن تزويد الديوان بالعقود التي تبلغ قيمتها 100 ألف دينار وما فوق.

? اصرار الشركة على طرح المطاعم الواقعة بالواجهة البحرية، وفقا للقانون رقم 105 لسنة 1980، مخالفة بذلك القانون الواجب تطبيقه، وهو القانون رقم 116 لسنة 2014، بشأن الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ما أدى الى عزوف المستثمرين عن التقدم للمزايدة، وسبق للديوان أن أشار في كتبه الموجهة الى رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس الأمة ووزير المالية ورئيس مجلس ادارة الشركة للآثار المالية والقانونية المترتّبة على صدور قرارات مجلس الوزراء وترتّب على تلك القرارات عدم تطبيق القانون رقم 116 وافراغه من مضمونه، وتجدر الاشارة الى أن الشركة طرحت تلك المواقع لاستغلالها لمدة 3 سنوات بخلاف ما ورد في المادة 30 من القانون رقم 116 لسنة 2014 والتي تقضي بأنه لا يجوز ان تزيد مدة التعاقد على ادارة هذه المشروعات على 10 سنوات.

? اصرار الشركة على عدم تمكين الجهات الرقابية من مباشرة اختصاصاته، وفقا لقانون انشائه بحجب بعض البيانات الخاصة بالعروض المالية وجداول التفريغ لتلك العروض، على الرغم من ترسية المزايدة على المزايد الفائز. أسس التأجير.

? توفير الشركة وثائق الطرح مجاناً، ومن دون مقابل، بالمخالفة للاجراءات المتعارف عليها في طرح المزايدات العامة، بأن يجري تحديد مقابل نقدي للوثائق، الأمر الذي ترتب عليه ضياع ايرادات على الشركة، وعدم الجدية في دخول المزايدات.

? تكبد الشركة خسارة بمبلغ يقدّر بنحو 353.3 مليون دينار؛ نتيجة تجديدها العقود المبرمة مع المستثمرين، بقيمة متدنية من دون طرحها في مزايدات.

? اصرار الشركة على تأسيس شركات تابعة، وفق ما تضمنته استراتيجيتها الجديدة، على الرغم من قيامها بحل شركاتها التابعة سابقا، وطلب الديوان ضرورة الالتزام بأحكام قانون الشركات بشأن نقل تبعية بعض مرافق الدولة السياحية التي تديرها الى شركاتها التابعة.

? عدم اعتماد الهيئة العامة للاستثمار الاستراتيجية المقدمة من الشركة بتاريخ 20 يناير 2019، على الرغم من ابرامها عقوداً مرتبطة بها، تجاوزت قيمتها 1.4 مليون دينار، أما ملاحظات الديوان فعلى مشاريع الشركة التي تضمّنتها خطتها الاستراتيجية السابقة ورؤيتها المستقبلية.

? ملاحظات شابت تطوير وتوسعة مشروع المدينة الترفيهية، حيث تبيّن بالفحص عدم مراعاة الشركة الامكانيات والموارد المتاحة لتنفيذ مشروع تطوير المدينة الترفيهية، التي تمنتها رؤيتها المستقبلية، بزيادة تقدر نسبتها بــ1.285%عن تكلفتها في الخطة الاستراتيجية السابقة؛ الأمر الذي أدّى الى عدم تخصيص الدولة مبالغ المشروع، وتضمّنت خطة الشركة ان يجري تقسيم المشروع الى قسمين؛ الأول تقوم الشركة بتمويلها بقيمة 14 مليون دينار، والثاني تمويلها عن طريق مشاركة القطاع الخاص، أو بنظام الـ«بي أو تي» بتكلفة 20 مليون دينار، الا انه لم يجرِ تطوير المشروع.

? اعداد دراسة جدوى جديدة لمشروع تطوير نادي الفحيحيل، وفق ما تضمّنته الاستراتيجية الجديدة، على الرغم من عدم جدوى المشروع اقتصاديا، وفقا لما انتهت اليه الدراسات المالية السابقة مع تحمّلها ابرام عقود تطوير المشروع.

? ابرام الشركة عقوداً خاصة بتطوير مشروع الحديقة السياحية ومشروع الحديقة المائية في متنزّه الخيران، على الرغم من انه سيجري البدء في تنفيذ مشروع الحديقة السياحية في عام 2021 ومشروع الحديقة المائية في عام 2024، وفق ما تضمّنته الاستراتيجية الجديدة.

? عدم تنفيذ الشركة مشروعاتها التي تضمّنتها استراتيجيتها السابقة والرؤية المستقبلية حتى تاريخه ديوان المحاسبة.

