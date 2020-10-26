المطاعم: الحكومة لم ترحمنا والإيجارات على رقابنا

مال وأعمال

صرخات أصحاب المطاعم لم تجد من يسمعها، ولم يرحمنا أحد من المؤجرين أو الحكومة واضظررنا لإغلاق مطاعمنا، هكذا عبر أصحاب المطاعم عن أوضاعهم الصعبة لـ «النهار» التي نتجت من القرارات الحكومية الخطأ وغياب الدعم واستمرار الإيجارات وندرة السيولة وغياب العمالة الماهرة.

وفيما قدر البعض حجم الاغلاقات بحدود تصل إلى 70 في المئة ، أشار آخرون إلى أن الإيرادات تراجعت بأكثر من 80 في المئة وهناك الكثير من أصحاب المطاعم عاجزين عن سداد الايجارات أو الرواتب.

وأوضحوا أن بزنس المطاعم دفعت المطاعم ثمناً باهظاً بسبب سياسات الغلق والحظر الجوي التي اتبعتها الكويت لمواجهة فيروس كورونا.

80 % تراجعاً

ووفق تقرير موسع أعدته «النهار» حول تأثر قطاع المطاعم بتداعيات الحظر الجوي والإغلاق والتحديات التي تواجه أصحاب المطاعم، أشار عدد من أصحاب المطاعم إلى أن غياب العمالة بسبب الحظر دفعت العديد من المطاعم إلى غلق أبوابها، بالإضافة إلى تراجع الايرادات لأكثر من 80 في المئة مقارنة بما كان عليه الحال قبل تفشي الفيروس.

وأشاروا إلى أن شح السيولة وغياب الدعم من قبل الحكومة والجهات التمويلية دفع الكثير من المطاعم إلى غلق أبوابها وتفنيش عمالتها أو منحهم إجازة بدون مرتب لفترات طويلة.

وأجمعوا على أن المطاعم التي تضررت بشكل كبير من الأزمة، هي التي لديها تكاليف ومصروفات كبيرة تتمثل في الايجارات ورواتب وأجور العمال لديها.

وأشاروا إلى أن من بين الإشكاليات التي يواجهها أصحاب المطاعم في الوقت الحالي، قلة العمالة وندرتها لدرجة أن بعض المطاعم تقوم بالتفاوض مع عمال المطاعم الآخرين، نتيجة لسفرهم خلال الأزمة، وإن وجدوا فعلينا كأصحاب مطاعم تدريبهم على أعلى مستوى لتقديم أفضل خدمة للزبون، ونتيجة لسفر كثير من العمالة ارتفعت الاجور، والشركات التي تساعدنا في وضعها أصبحت تتأخر كثيرا، نتيجة لقلة العمالة لديها أيضا.

وقالوا إن من بين الإشكاليات الأخرى التي يعانيها قطاع المطاعم ما يتعلق بعدم القدرة على التطوير وزيادة قدرتها على تقديم خدمات أفضل للزبائن وهو ما يجعل القدرة على الاستمرارية صعبة للغاية في ظل سوق تنافسي، موضحين إلى أن هناك الكثير من العملاء ممن يرغبون في تطوير الخدمة المقدمة إليهم، ومع غياب السيولة اللازمة لأصحاب المطاعم لم يعد بالإمكان تقديم أي تطوير على الخدمات المقدمة من المطاعم.

ارتفاع المواد الأولية

وتطرق بعض أصحاب المطاعم إلى المشكلات الخاصة بتوريد المواد اللازمة للمطاعم والتي شهدت ارتفاعات قياسية خلال فترة الأزمة بسبب توقف عمليات الشحن وغياب القدرة على الاستيراد والغلق الكلي الذي شهدته الكويت خلال فترات كورونا وبعدها وهو ما رفع أسعار الموا الأولية لمستويات فلكية.

وأضافوا إلى أن الكثير من المطاعم باتت تبحث عن التواجد وليس الربحية وتعويض الخسائر التي تكبدتها المطاعم خلال فترة الحظر وغلق المطاعم، موضحا: كما ان اصحاب المطاعم تحملوا تكاليف اضافية تتمثل في توفير الاشتراطات الصحية.

دعم حكومي غير متكافئ

وفي هذا السياق، أشار صاحب مطاعم نايس هيلثي فود محمد الصالح إلى أن الدعم الحكومي المقدم للمبادرين من قبل الحكومة غير متكافئ، فالحكومة تركت دراسات الجدوى التي قدمت من قبل المتضررين وأعطتنا ما تريده هي وهو دعم لا يوازي حجم وتداعيات الأزمة.

وبين أن أصحاب المطاعم لم يعد لديهم القدرة على تحمل الخسائر، بالإضافة إلى غياب قدرتهم على التعامل مع المؤجرين.

وقال إن بزنس المطاعم في خطر، مشيراً إلى أن ما يقارب من 70 في المئة من المطاعم أغلقت أبوابها بسبب عدم القدرة على الاستمرارية.

وأضاف إن سوء الإدارة والتخطيط للأزمة من بداياتها رفع فاتورة الخسائر وزاد من كلفة العلاج للحكومة وأصحاب المطاعم. وأضاف أن المؤجرين لم يتنازلوا عن إيجاراتهم في عز الأزمة .

مطاعم التوصيل

ومن جانبه، أشار صاحب مطاعم العرين أنس الجار الله إلى أن قطاع المطاعم تأثر بشكل كبير بسبب السياسات والاجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة تداعيات كورونا، مقدراً حجم التراجع في الايرادات بحدود 80 في المئة خلال الأزمة و40 في المئة بعد انتهاء الحظر الكلي وعودة الحياة إلى طبيعتها مرة أخرى.

واستدرك قائلاً : إن عودة الحياة تدريجياً أعادت الايرادات بعض الشىء، لكنها لا تزال أقل بكثير مما كانت عليه قبل تداعيات كورونا.

وأوضح أن مطاعم التوصيل كان ضررها أقل من الأزمة مقارنة بالمطاعم الأخرى التي لديها إيجارات ومصاريف عمال.

وأشار إلى أن الحلول الخاصة بعودة الحياة بشكل كامل مرهون بما تقرره السلطات الصحية من قرارات، فلا يمكن القبول بعودة دول لا يزال يعاني مواطنيها من إشكاليات كبيرة في عدد حالات كورونا وإلا ستتعرض الكويت لأزمة حقيقية.

انتشار الوباء

من جانبه قال محمد الفاعوري وهو مسؤول بأحد المطاعم إن الرؤية «غائبة» لمواجهة تداعيات الأزمة التي تواجه أصحاب المطاعم، حيث أن القطاع تعرض لخسائر كبيرة جدا، ولا توجد رؤية واضحة او حلول لتعويض اصحاب المطاعم عن هذه الخسائر التي لا ذنب لهم فيها، لافتاً إلى أن الخسارة ليست مادية فقط، بل خسرنا عمالة مدربة، ومن الصعب تعويض هذه الخسائر في ظل وجود تخوفات من انتشار الوباء والاحتكاك بالغير. وبيّن أن المطاعم التي تعتمد على توفير أماكن لجلوس العملاء خسارتها أكثر بكثير من المطاعم التي تعتمد على التوصيل والطلبات الخارجية.

ومن بين الأمور السلبية كذلك تخوف شريحة كبيرة من المجتمع من الذهاب إلى المطاعم، فأغلبية الزبائن أصبحوا يترددون قبل الذهاب للمطاعم، خصوصا في ظل وجود اشتراطات وقائية مفروضة على المطاعم تشعرهم بضغوط وعدم ارتياح من هذه الالتزامات.

60 في المئة

حسن السراج وهو مسؤول أيضاً بمطعم معروف قال ان التحديات التي تواجه القطاع تتمثل في تراجع الطاقة الاستيعابة بنسبة 50 في المئة وهو ما أثر بشكل كبير على الايرادات، لافتين إلى أن هناك تفتيشا يوميا من قبل البلدية على المطاعم لمراقبة مدى التزامها بالاجراءات والاشتراطات الصحية المفروضة من قبل وزارة الصحة في ما يتعلّق بعمل المطاعم، من تباعد بين الطاولات ووضع المعقمات عليها، إضافة إلى التنظيف والتعقيم اليومي للمطعم والتزام طاقم العمل بارتداء الكمامات والقفازات.

واستدرك بالقول أن من بين الأمور الأخرى، عزوف الزبائن عن الذهاب للمطاعم هم وعائلاتهم تخوفاً من انتشار كورونا، فالكثير من العائلات والأفراد يفضلون تناول الطعام في البيوت وعدم الذهاب إلى المطاعم رغم عودة الحياة تدريجياً، فالخوف لا يزال مسيطراً على الكثير من الأسر.

10 تحديات تواجه أعمال القطاع

تخوف العائلات والأفراد من ارتياد المطاعم بسبب كورونا.

سوء تخطيط وإدارة أزمة أصحاب المطاعم من قبل المسؤولين.

تخبط حكومي في القرارات الخاصة بتنظيم ودعم المطاعم.

ارتفاع المواد الأولية بسبب غلق الأجواء بنسب وصلت إلى 60 %.

غياب القدرة على التطوير من قبل أصحاب المطاعم .

شح السيولة وعدم القدرة على دفع الرواتب.

70 % من مطاعم المبادرين أغلقت نتيجة الايجارات والرواتب.

غياب الدعم الحكومي اللازم وعدم تكافؤ الدعم المقدم مع حجم الضرر.

انخفاض القدرة الاستيعابية بحدود اقتربت من 60 % بسبب الاشراطات الصحية.

تراجع الايرادات بنسب وصلت إلى 80 % لبعض المطاعم.

