سوق سوداء للتموين.. تظهر الفساد واللامبالاة

مال وأعمال

واجهت وزارة التجارة والصناعة، بشدة وبحزم المتلاعبين بالمواد التموينية، بل واتخذت اجراءات حازمة في هذا الصدد لحصار أي تلاعبات في المواد التموينية، مع تغليظ العقوبات ضد كل من تسول له نفسه التلاعب في المواد التموينية والمال العام.

لكن ما الذي أوجد سوق سوداء للتموين التي تكلف خزينة الدولة ملايين الدنانير في هذا الوقت العصيب الذي يشهد دعماً للمخزون الغذائي؟.

فمن أيدي المواطنين تصبح مواد التموين المدعومة محلياً في أيدي الوافدين من جنسيات شتى وبثمن بخس، ليستخدم بعضها على موائدهم، وينتقل الكثير منها في رحلة معاكسة إلى بلدانهم لتُباع هناك في الأسواق السوداء.

رحلة المواد التموينية المدعومة بدءاً من تسلم المعنيين بها مروراً بإيداعها في مقار توزيعها على المواطنين، وحتى خروجها من جديد ليست بالقصيرة، كون من يتقفى أثرها يجد فيها كثيراً من التجاوزات والمخالفات التي تصنف تارة في إطار إهدار المال العام، وتارة أخرى تدخل ضمن اهمال بعض الكويتيين والتفريط في مكتسباتهم طوعاً، وتارة ثالثة بتوجيه اتهام حكومي بالتواطؤ في تسهيل الحصول على تلك المواد وتهريبها عبر المنافذ الحدودية إلى بلدان عدة في وضح النهار من دون رقيب أو حسيب.

إن ما يحدث في التعامل مع المواد التموينية المدعومة هي ازمة جديدة أظهرتها جائحة «كورونا»، لكنها كانت بالفعل موجودة قبلها، بسبب وجود خلل في بعض منافذ توزيع المواد التموينية، و ذلك الخلل تمت ترجمته بإحالة 28 جمعية تعاونية إلى النيابة التجارية بسبب ضعف رقابة يرقى إلى درجة الإهمال في توزيعها.

«النهار» أجرت لقاءات متفرقة مع عدد من المواطنين للوقوف على أسباب الظاهرة والحلول المقترحة منهم للخروج من تلك الأزمة.

في البداية، أشار المواطن محمد العنزي إلى أن وجود ثغرات في القوانين الحاكمة لمنع التلاعب بالمواد التموينية المدعومة هو السبب في قيام البعض بالاتجار فيها دون رقيب أو حسيب، مضيفاً أن قصور القوانين كانت السبب في انتشار الظاهرة في العديد من مناطق الكويت خاصة التي يسكنها العمالة الهامشية أو غير الضرورية.

وأضاف أن الأمر ورغم مخالفته للقوانين، إلا أن البعض يقوم ببيع المواد التموينية دون أدنى رقابة تذكر. وطالب العنزي بالقضاء على تلك الظاهرة وعدم ترك الأمور هكذا دون رادع من قريب أو من بعيد.

ومن جانبه، أشار المواطن داود السهلي إلى أن بعض شركات الشحن جزء من الإشكالية وهي تقوم بتسهيل تهريب المواد التموينية للبعض للحصول على الأرباح الكبيرة من وراء بيعها في الدول التي تقوم بالشحن إليها، مشيراً إلى أن الكثير من مواد التموين باتت شحيحة لدى البعض بسبب سحبها من السوق بشكل كبير ومبالغ فيه وتسهيل تهريبها من قبل شركات الشحن.

واستدرك بالقول: هذه الشركات لا يجب الاكتفاء بغلقها فقط، بل يجب تغريم أصحابها بشكل يمنعهم من الإقدام على تلك الممارسات مستقبلاً.

ولفت السهلي أن هناك حاجة ملحة لوضع ضوابط محددة لعمل شركات الشحن والرقابة عليها واتخاذ إجراءات قانونية رادعة بحقها في حال التجاوز أو التحايل على المال العام، مبيناً أن تلك التداعيات يجب العمل على تنفيذها سريعاً في ظل غياب كبير لتنظيم توزيع المواد التموينية بشكل يمنع أي هدر فيها، مطالباً الجهات الرقابية بالتنسيق فيما بينها بهذا الخصوص.

وبدوره، أشار المواطن مانع العجمي إلى أن إصلاح منظومة العمل الجمركي وتطويرها من بين الآليات المطلوبة لمنع تهريب المواد التموينية للخارج مضيفاً : هناك نظم تطوير حديثة أدخلتها الجمارك في عملها خلال السنوات القليلة الماضية وبفضل هذا التطوير تمكنت من إحداث تغييرات جذرية على أداء العاملين والمنافذ وبشكل كبير، إلا أن تلك التعديلات بحاجة لمراجعة مع تطور الاحتيال وسلوك المحتالين على هذا الأمر.

وأوضح المواطن سليمان العازمي إلى أن توزيع المواد التموينية بحاجة إلى وعي المواطن وترشيد سلوكياته بخصوص استخدام تلك المواد وأن يكون استعمالها على قدر الضرورة وأن يتم مراعاة الاحتياجات الحقيقية لكل أسرة حتى لا يحدث هدر غير مبرر.

