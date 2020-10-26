200 % زيادة في مواقع البيع الإلكترونية

مال وأعمال

أوضح الرئيس التنفيذي في تطبيق محفظة «بوكي» لخدمات الدفع والتحصيل الالكتروني الشامل محمد الفيصلي أن عدد الشركات المتعاملة مع «بوكي» ارتفعت بنسبة تزيد عن 150% خلال الـ 6 أشهر الماضية، موضحاً أن عدد مواقع البيع الالكترونية «أونلاين» تعدت نسبة الزيادة فيها أكثر من 200% موقع ومنصة الكترونيه.

وأضاف أن التطبيق يوفر بوابة دفع الكترونية للشركات والمؤسسات والمشاريع المتوسطة والصغيرة، حيث شهد انتشارا واسع النطاق في السوق المحلي، مضيفا ان عدد نقاط البيع تجاوز نحو أكثر من 3 آلاف نقطة في مختلف الأنشطة والمشاريع التجارية، مبيناً أن عدد عمليات استخدامه من قبل الشركات والافراد ارتفعت بواقع 400% منذ بداية 2020 وحتي الآن.

وأشار الي أن التطبيقات الرقمية المالية العالمية باتت من الوسائل الفعالة والرئيسية التي تلجأ اليها البنوك المحلية والعالمية والمؤسسات المالية لتعزيز ايراداتها ويعزز من امكانياتها لخدمة العملاء بأعلى درجات الثقة والأمان، لافتا الى أن التطبيق ساهم في التسويات البنكية بين «بوكي» والشركات المختلفة التي تتم بشكل يومي ودقيق ولم تتأثر بالحظر والاغلاق الكامل المفروض علي البنوك والمؤسسات المالية خلتا فترات الحظر الجزئي والكلي،كما أن الشركات لم تتأثر بانقطاع التدفقات النقدية. وذكر الفيصلي ان حوكمة العمليات الرقمية وتطورها يمثل أحد الأشكال الرئيسية التي تستند اليها الدول في وصول الأفراد الى تحقيق الاكتفاء الشامل للخدمات المتنوعة التي يحتاجون اليها في كافة القطاعات ويلبي تطلعاتهم التي تتزايد يومياً،مؤكدا أن هناك اهتماماً وتركيزاً كبيرين علي صحة الانسان سواء العميل أو الموظف وهو المنهجية الذي يركز عليها «بوكي»، منذ تأسيسه، في تعاملاته مع العملاء بمختلف القطاعات.

