رواج كبير في تطبيقات العقار الإلكترونية

مال وأعمال

كشف المدير التنفيذي في شركة «بناني اينك» محمد الحسيني عن استحواذ شركة «انستانت جيمينج Instant Gaming» والمسجلة في بورصة هونغ كونغ على 10 بالمئة من تطبيق «بناني Banani»، لافتاً أن تلك الشركة متخصصة في بيع الألعاب الالكترونية «سوفت وير» عبر الانترنت ولديها مبيعات تقدر بحوالي 200 مليون يورو سنوياً تطوير التطبيق

وأوضح ان بناني يعتبر اول تطبيق في العالم يخدم 3 شرائح من المتعاملين وهم البايع والمشتري والمستاجر الحالي بالخدمات المقدمة له والمالك الذي يستطيع متابعة العقار والصيانة والمستاجرين وطلباتهم وتحصيل الايجارات الكترونيا. ولفت الي انه باستخدام تطبيق بناني الحديث ينتهي عصر الاستخدام الورقي موضحا انه قريبا سيتم التعامل وفق العقد الاكتروني بالتوقيع الكترونيا ووضع الحساب اليكترونيا حيث يهدف التطبيق اعلان عن العقارات ومتابعة المستاجرين ودفع الايجارات والصيانة

ويعمل علي تقديم عديد من الخدمات منها البحث عن المستهدف (شقة - محل - صالون - مكتب) الذي يناسب طالب العقار واذا لم يجد في حينها ووجد بعد ذلك يتم ارسال بيانات العقار او الشقة عن طريق الاميل لابلاغ المستاجر،

وتطرق الحسيني الى وجود خطة تطوير كبيرة في الخدمات التي يقدمها التطبيق على المدى البعيد وبالشكل الذي يحقق متطلبات السوق العقاري ويحقق أفضل عائد لمالك العقار ويلبي احتياجاتهم المتزايدة بشكل ابداعي ومتطور.

