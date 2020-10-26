«كورونا» أنعش سوق العملات الرقمية

مال وأعمال

تمكنت العملات الرقمية من حصد مكاسب ضخمة، مع تأثر المستثمرين بموجة المخاوف التي صاحبت انتشار الفيروس «كورونا» واتجاههم نحو أسواق الأصول والملاذات الآمنة، وقفزت القيمة الاجمالي للعملات الرقمية من مستوى 237.7 مليار دولار في نهاية تعاملات الشهر الماضي، الى مستوى 280.3 مليار دولار رابحة نحو 42.6 مليار دولار، بنسبة ارتفاع بلغت نحو 17.92%.

وبحسب شبكة «CNBC» الاخبارية الأميركية، فان القيمة السوقية لهذا السوق بالكامل، بلغت 366.7 مليار دولار، بلغت حصة عملة «بيتكوين» فيها 214 ملياراً بنسب 60%، ومن بعدها جاءت عملة «ايثريوم»، بقيمة 44 مليار دولار، ثم عملة «تيثر» بنحو 15.7 مليار دولار، ثم «ريبل XPR» بقيمة 11.6 مليار دولار.

وعلى صعيد العملات الرقمية، قفزت عملة «بتكوين» الأكثر قوة في سوق العملات الرقمية، بنسبة 13.45% رابحة نحو 1157 دولاراً بعدما ارتفعت قيمتها من مستوى 8596 دولاراً في نهاية تعاملات الشهر الماضي، الى نحو 9753 دولاراً.

وارتفعت قيمتها السوقية الاجمالية من مستوى 156.3 مليار دولار الى نحو 177.6 مليار دولار رابحة نحو 21.3 مليار دولار بنسبو ارتفاع بلغت نحو 13.62%. وبذلك تستحوذ «بتكوين» على حصة سوقية تقدر بنحو 63.36% من اجمالي سوق العملات الرقمية، كما تستحوذ على نحو 50% من اجمالي مكاسب سوق العملات الرقمية خلال الأسبوعين الماضيين.

وارتفعت عملة «ايثريوم» بنسبة 30.35% رابحة نحو 51 دولاراً، بعدما ارتفعت قيمتها من 168 دولاراً في نهاية يناير الماضي الى نحو 219 دولاراً. كما ارتفعت قيمتها الاجمالية من مستوى 18.3 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي الى مستوى 24.05 مليار دولار لتربح نحو 5.75 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت نحو 31.42%.

وسجلت عملة «اكس آر بي» مكاسب بلغت نسبتها 17% بعدما صعدت قيمتها من مستوى 0.230 دولار الى نحو 0.269 دولار رابحة نحو 0.039 دولار. كما صعدت قيمتها السوقية الاجمالية من مستوى 10.07 مليار دولار في نهاية يناير الماضي لتسجل نحو 11.76 مليار دولار رابحة نحو 1.69 مليار دولار بنسبة ارتفاع بلغت 16.78%.

