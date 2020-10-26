مخاطر السيولة.. تقلص استهلاك الكويتيين

مال وأعمال

أدت الاجراءات الاحترازية ووقف الأعمال والأنشطة التجارية في الكويت لمواجهة تفشي فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، الى تراجع انفاق المواطنين بقيمة 5 مليارات دولار خلال الربع الاول من العام الجاري. وأفادت الأرقام، أن عمليات شراء المواطنين والوافدين من خلال عمليات البيع والشراء المباشرة تراجعت بنسبة 32% في الربع الأول من 2020 الحالي، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي.

وتراجع انفاق المواطنين الكويتيين على الشراء في الخارج بنسبة 40%، في الربع الأول من العام الحالي، مقارنةً بذات الفترة من العام الماضي، التي بلغت نحو 2.3 مليار دولار، وانخفضت قيمة السحب من أجهزة السحب الآلي بنحو 12% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي.

والغى غالبية المواطنين ألغوا حجوزات السفر الى دول أوروبا خلال الصيف بسبب انتشار الفيروس على نطاق واسع في تلك البلدان.

فيما اضطر المقيمين أيضاً الى الغاء سفرهم الى بلدانهم خلال أشهر الصيف، فضلاً عن تراجع عمليات الشراء نتيجة غلق المجمعات التجارية كافة، باستثناء الجمعيات ومتاجر المواد الغذائية.

