الصقر: القطاع الخاص الكويتي ذو خبرات ناجحة في العالم

مال وأعمال

استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر صباح امس سفير مملكة أسبانيا لدى الكويت ميغيل خوسي مورو آغيلار والملحق الاقتصادي والتجاري فرانثيسكو مدينا بحضور مدير عام الغرفة رباح الرباح. رحب الصقر في بداية اللقاء بالسفير، وقدم له التهنئة بمناسبة تقديم أوراق اعتماده كسفير لمملكة أسبانيا لدى الكويت، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في تأدية مهام عمله. حيث تطرق الى تاريخ العلاقات الاقتصادية وسبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، مؤكداً أن البلدين يتمتعان بامكانيات جيدة لتنمية التعاون التجاري والاستثماري وبذل المزيد من الجهود لتحقيق ذلك من خلال تبادل زيارات الوفود التجارية، وتزويد الغرفة بالمشاريع الاستثمارية المتاحة لنشرها على المهتمين من قطاع الاعمال الكويتي. مؤكداً أن الغرفة على أتم الاستعداد لتقديم جميع خدماتها للتوصل الى نتائج ايجابية بين البلدين الصديقين. مشيراً الى أن القطاع الخاص الكويتي له خبرات وتجارب استثمارية ناجحة ونموذجية في العديد من دول العالم.

من جانبه، أعرب السفير ميغيل آغيلار عن سعادته لزيارة الغرفة مثمناً جهودها الكبيرة في سبيل توطيد العلاقات بين البلدين الصديقين، مؤكداً حرصه على تعميق العلاقات الاقتصادية والتجارية. كما أشار سعادته على أن العلاقات السياسية الممتازة التي تربط البلدين الصديقين تعتبر الركيزة الأساسية لتطوير الروابط الاقتصادية المشتركة، بهدف ترسيخ وتعزيز وتنمية التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين لما فيه تحقيق المصالح المتبادلة لقطاع الأعمال من خلال شراكات استراتيجية لفتح آفاق اقتصادية جديدة، كما أكد حرصه للاستماع والتعرف على مرئيات القطاع الخاص الكويتي حول كيفية زيادة حجم الاستثمارات في المجالات التجارية والاقتصادية في أسبانيا.

كما استقبل رئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت محمد الصقر امس في مبنى الغرفة، عايشة هلال سايان كويتاك سفيرة جمهورية تركيا لدى الكويت، وبرفقتها المستشار التجاري بالسفارة أتيلا أوغور باشبوغ، كما حضر اللقاء مدير عام الغرفة رباح الرباح.

ورحب الصقر بالسفيرة التركية، مشيراً إلى متانة العلاقات التاريخية الكويتية التركية على جميع الأصعدة السياسية والاقتصادية المشتركة، وتطرق إلى سبل تنمية أوجه التعاون بين البلدين الصديقين، وأكد استعداد الغرفة لتقديم جميع خدماتها للسفارة والتعاون معها لتعزيز التبادل التجاري القائم بين الطرفين، وللتعرف عن كثب على الفرص الاستثمارية المتاحة في شتى المجالات وأهمها الرعاية الصحية والعقار والمقاولات والزراعة، وإطلاع قطاع الأعمال الكويتي على النظم والقوانين التجارية والاستثمارية المعمول بها في تركيا.

وأوضح الصقر أهمية دور القطاع الخاص في مجالات التنمية الاقتصادية وتعزيز التعاون المشترك من خلال استقطاب المشاريع الاستثمارية وعمل شراكات ناجحة بين الجانبين الكويتي والتركي.

من جانبها، تقدمت السفيرة بالشكر للغرفة على حسن الاستقبال وسعيها نحو تطوير العلاقات التجارية بين البلدين، ثم أعربت عن سعادتها بمستوى العلاقات الاقتصادية العميقة التي تربط البلدين في مختلف المجالات، حيث أعربت عن أملها بأن تقوم الشركات الكويتية بعقد شراكات استراتيجية مع نظرائهم الأتراك لفتح آفاق اقتصادية جديدة خصوصاً في المناطق الصناعية الحرة في تركيا وعددها 23، وأضافت أن قطاع العقار يحظى بإقبال كويتي كبير، حيث بلغ عدد ملاك العقار الكويتيين في تركيا 10 آلاف تقريباً.

في نهاية اللقاء أعربت كويتاك عن امتنانها للغرفة على حسن الاستقبال وأنها تسعى بالتعاون مع الجهات المعنية في الكويت لتسهيل الإجراءات ولتعزيز العلاقات التجارية والاستثمارية بين البلدين الصديقين.

