«اتحاد المصارف»: البنوك تعطل أعمالها الخميس المقبل

مال وأعمال

صرح د. حمد الحساوي الأمين العام لاتحاد مصارف الكويت أنه بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف للسنة الهجرية 1442، فإن البنوك المحلية سوف تعطل أعمالها يوم الخميس الموافق 29 أكتوبر 2020 باعتباره عطلة رسمية، على أن تباشر البنوك أعمالها يوم الأحد المقبل. وذلك بناءً على التعميم الصادر عن بنك الكويت المركزي بهذا الشأن.

وينتهز اتحاد مصارف الكويت هذه المناسبة ليتقدم بأطيب التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ نواف الأحمد، وولي عهده الأمين سمو الشيخ مشعل الأحمد، وسمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ صباح الخالد، وشعب الكويت وجميع عملاء البنوك الكرام، سائلين الله العلي القدير ان يحفظ الكويت وشعبها، وأن يعيد هذه المناسبة على الجميع بالخير واليمن والبركات.

