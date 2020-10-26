«السور» أطلقت «Alfa Pay»

مال وأعمال

تطبيقا للشروط الصحية والوقائية والتعامل وفق الاليات والتوصيات المحددة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد شركة السور لتسويق الوقود توفر خدمة «Alfa Pay» للتزود بالوقود لاسلكيا، وذلك للحد من استخدام الاوراق النقدية والبطاقات البنكية في محطات الفا للتزود بالوقود.

وقالت الشركة في بيان صحافي ان نظام Alfa Pay «من اكثر الأنظمة آماناً حيث تعمل من خلال شريحة لاصقة يُخزن بها جميع بيانات العميل المسجلة لدى النظام وتُلصق بجانب خزان الوقود، على أن يتم التعرف على البيانات من خلال قارئ الشريحة الذكي المُثبت على مزود الوقود وتتم عملية سحب المبلغ تلقائياً عند التعبئة وتُحدث البيانات بشكل آلي وتُعمم على جميع محطات ألفا التابعة لشركة السور».

