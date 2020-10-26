وسم 3.3 أطنان معادن ثمينة

مال وأعمال

أعلنت وزارة التجارة والصناعة أن إجمالي وزن المعادن الثمينة الموسومة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغ نحو 3.3 أطنان حصلت عنها رسوم تقدر بنحو 203 آلاف دينار.

وقالت «التجارة» في بيان صحافي إن وزن الذهب المحلي والخارجي الموسوم بلغ نحو 1.837 كيلوغرام حصلت عنه رسوم تقدر بنحو 91.8 ألف دينار.

وأوضحت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 22 بلغت 106.7 كيلوغرامات في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 108 كيلوغرامات. وذكرت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 21 بلغت 873.7 كيلوغراماً في حين بلغت كمية الذهب الخارجي نحو 402 كيلوغرام. وبينت أن كمية الذهب المحلي الموسومة من عيار 18 بلغت نحو 22.9 كيلوغراما في حين بلغت كمية الذهب الخارجي 322.9 كيلوغراماً، مشيرة إلى أن كمية السبائك الذهبية الموسومة بلغت 1311 كيلوغراما حصلت عنها رسوم تقدر بنحو 65.5 ألف دينار.

وأضافت أن كمية الفضة الموسومة خلال شهر سبتمبر الماضي بلغت 169.8 كيلوغراماً حصلت رسوما عنها بنحو 940 دينارا. وبينت أن إدارة المعادن الثمينة بالوزارة أصدرت 1957 كشفا حول المشغولات للتخليص ومطابقة البيان الجمركي فضلا عن 418 شهادة للسبائك والماركات والمعادن المعفاة من الختم وحصلت عنها رسوم تقدر بنحو 9560 دينارا. وأشارت إلى أن الإدارة فحصت أيضا 1075 عينة تم إدخالها إلى البلاد كما أجرت 9 معاملات لتدقيق وفحص الذهب في هذا الشان لنحو 3.9 كيلوغرامات حصلت عنها رسوم بلغت 340 دينارا.

