«بوبيان» وفَّر أجهزة الخدمة الذاتية

مال وأعمال

أعلن بنك بوبيان عن التعاون مع الهيئة العامة للمعلومات المدنية لتوفير أجهزة الخدمة الذاتية kiosks التى تمكن عملاء البنك من التسجيل في «تطبيق هويتي» للحصول على البطاقة المدنية الرقمية والتوقيع الإلكتروني والذي سيسهل إنجاز العديد من التعاملات مع الجهات الحكومية والخاصة عن بعد.

وقال البنك في بيان صحافي ان توفير هذه الخدمة المميزة يعتبر نقلة نوعية في مجال الخدمات التى تقدم للمواطنين والمقيمين وهي مثال على التعاون بين القطاعين المصرفي والحكومي في سبيل حصول الجميع على خدمات رقمية في ظل التطورات الحالية. وتتوافر هذه الاجهزة في خمسة فروع هي الصديق والقصر والأندلس والأحمدي وصباح السالم. وتأتي هذه الخدمة الجديدة في إطار التطورات التى شهدتها الكويت والعالم بسبب انتشار وباء كورونا المستجد والآثار التى ترتبت عليه خاصة ما يتعلق بتفعيل المزيد من الخدمات الرقمية.

ويوفر تطبيق هويتي المقدم من الهيئة العامة للمعلومات المدنية بطاقة مدنية رقمية معتمدة فى إثبات الهوية والتصديق والتوقيع الإلكتروني للجهات الحكومية والقطاع الخاص حيث تتوافر لجميع المواطنين والمقيمين. ويمكن التحقق من الهوية من خلال الرمز المربع المشفر (Encrypted QR Code)، وعلاوة على ذلك سيتم إطلاق خدمات مختلفة لاحقاً (بما في ذلك التصديق والتوقيع الإلكتروني).

