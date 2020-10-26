324 مليون دينار خسائر البورصة

مال وأعمال

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واصلت البورصة للتراجع في نهاية تعاملات أمس للجلسة الثانية على التوالي لتنخفض القيمة السوقية بقيمة 324 مليون دينار وبنحو 1 في المئة لتتراجع من 32.613 مليار دينار في نهاية جلسة الخميس إلى 32.289 مليار دينار، ويأتي ذلك رغم نمو السيولة في الجلسة بنسبة 46.8 في المئة لتبلغ 50 مليون دينار مقابل 34 مليون دينار في الجلسة السابقة، وذلك بالتداول على 240.2 مليون سهم لعدد 131 شركة عبر 11.2 ألف صفقة، لترتفع بذلك أحجام التداول بنسبة 18.7 في المئة.

ويأتي تراجع البورصة المحلية بالتزامن مع تراجع أغلب الاسواق الخليجية والعالمية، حيث مالت التداولات في أسواق المال بدول مجلس التعاون إلى البيع وجني الأرباح والترقب، ويرى محللون إلى أن هناك عدة عوامل تؤثر على التداولات في أسواق المال المحلية والعالمية يأتي في مقدمتها عودة مخاوف الإغلاق الاقتصادي مع اتخاذ بعض الدول الأوربية قرارات وإجراءات بسبب العودة القوية لانتشار فيروس «كورونا» وارتفاع أعداد المصابين بشكل كبير.

