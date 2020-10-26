«باب السما» يجمع شيري عادل والمخرج محمود كامل في السينما

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وافقت الفنانة شيري عادل على بطولة فيلم جديد بعنوان «باب السما»، بعدما عرضه عليها المخرج محمود كامل.

وأعجبت بالقصة والسيناريو التي كتبها المؤلف أحمد الملواني، ومن المقرر البدء في تحضيراته واختيار الفنانين المشاركين في البطولة خلال الفترة المقبلة تمهيداً للبدء في التصوير.

ويسجل الفيلم التعاون الثالث بين شيري عادل والمخرج محمود كامل بعد مسلسل «السهام المارقة» الذي تم عرضه في شهر رمضان 2018 وشارك في بطولته شريف سلامة وهاني عادل ووليد فواز، وكذلك حكاية «أمر شخصي» من مسلسل «إلا أنا» والتي تم عرضها أخيراً على قناة DMC.

«أمر شخصي» هي الحكاية الرابعة من مسلسل «إلا أنا» ولاقت نجاحا جيداً مع الجمهور، وشارك شيري عادل في بطولته نهال عنبر، إيهاب فهمي، ميدو عادل، جمال عبد الناصر، ومعتز ايهاب وتأليف عمر عبد الحليم، إخراج محمود كامل، وجسدت شيري في أحداثها دور فتاة تعاني من العنوسة وبعدما تتزوج تجد صعوبات كبيرة وأشياء مفاجئة.

يذكر أن آخر أعمال شيرى عادل في السينما فيلم «فين قلبي» مع مصطفى قمر عام 2017، وشارك بطولته يسرا اللوزي وشيرين وإدوارد وإيمان السيد ونهير أمين، إضافة لعدد كبير من الفنانين الذين ظهروا كضيوف شرف، وهو من إخراج إيهاب راضي.

