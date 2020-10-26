الرميحي: الفخر يملؤنا بتقديم نسخة استثنائية من «أجيال السينمائي»

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أكدت فاطمة حسن الرميحي الرئيس التنفيذي لمؤسسة الدوحة للأفلام ومديرة مهرجان أجيال السينمائي في تصريح لها لـ«النهار» بان المهرجان ليس مجرد حدث ترفيهي بل هو ملتقى تثقيفي وتعليمي له أهداف أعمق بكثير من كونه فعالية لعرض الأفلام كما أن برنامج لجان التحكيم تجربة ثرية تمكّن الشباب وتشجعهم على تقلد أدوار فعّالة في مجتمعاتهم لذلك فنحن نأمل أن يكون هناك إقبال أكثر من الحكام خلال الفترة المقبلة وستقام النسخة الثامنة من المهرجان خلال الفترة 11 – 23 نوفمبر المقبل.

واضافت قائلة : نسخة المهرجان هذا العام تأتي في ظل ظروف صعبة وتحديات كبيرة يواجهها العالم أجمع بسبب جائحة كورونا لذلك يملؤنا الفخر بتقديم نسخة استثنائية من المهرجان لمجتمع أجيال حول العالم الذي يؤمن بأن الفنون والسينما تهدف لمساندة وإلهام كل منا وهو ما نحتاجه بشكل خاص خلال هذا العام الصعب.

كما كشفت عن تفاصيل «برنامج حكام أجيال» لهذا العام قائلة : طبقًا لتوصيات وزارة الصحة العامة بشأن مكافحة فيروس كورونا قررت إدارة المهرجان بأن تقام عروض فئتي محاق وهلال عن بُعد فقط فيما سيتم السماح لأعضاء لجنة التحكيم حضور عرض سينمائي واحد خلال فترة المهرجان في المقابل ستكون جميع عروض أفلام فئة بدر للفئة العمرية من 18 إلى 25 عامًا متوفرة في المؤسسة العامة للحي الثقافي حيث سيتمكن أعضاء لجنة التحكيم من الحضور، وذلك بعد تقسيمهم إلى مجموعات حفاظًا على إجراءات السلامة الخاصة بالتباعد الاجتماعي كما ستتخذ إدارة المهرجان كل الإجراءات الصحية الخاصة كقياس درجة الحرارة والتأكد من تطبيق احتراز فضلًا عن تعقيم جميع قاعات العرض فيما سيكون هناك عروض متاحة «أون لاين» لمن لا يرغب في الحضور.

وأشارت ايضا قائلة : المؤسسة تسعى لتقديم فعاليات إلكترونية تحاكي أجواء المهرجان الفعلية حيث ستكون هناك منصة إلكترونية تحاكي المنصة الفعلية التي كانت تقام كل عام في كتارا حيث سيلتقي أعضاء لجان التحكيم مع بعضهم البعض عبر ميكروسوفت تيمز كما أن عروض الأفلام ستبدأ في وقت واحد كي يستشعر الحكام بأنهم داخل عرض سينمائي فعلي.

وقالت ايضا : إن حجم الإقبال على التسجيل في برنامج حكام أجيال ليس مثل السنوات السابقة وهذا أمر متوقع بسبب تخوف الكثير من الأهالي على سلامة أبنائهم ولكن في المقابل نحن نعمل بشكل مكثف ومن خلال فريق مختص على توفير كل الأجواء الصحية والآمنة لأبنائنا ونتواصل بشكل دائم مباشر مع وزارتي الصحة العامة والداخلية للوقوف على أهم المستجدات المتعلقة بالجائحة.

وحول الإيجابيات التي تشهدها هذه النسخة الرقمية قالت: إن الظروف الحالية أتاحت الفرصة لاستقبال عدد كبير من الحكام من خارج دولة قطر فضلًا عن أن الجمهور سيتمكن من مشاهدة عروض الأفلام في أي وقت ولن يكون مرتبطًا بمواعيد عرضها في صالات السينما معربة عن أملها في مهرجان يثري تجربة جميع المشاركين ويلهم التفاعل الإبداعي والحوار السينمائي القيّم كعهده دوماً.

