اليونانية إيريني بابادوبلو في ديو مع عمرو دياب

إضاءات

طرح الفنان عمرو دياب أغنيته الجديدة «اهي اهي» التي تجمعه بالمغنية اليونانية إيريني بابادوبلو.

وتعد بابادوبلو واحدة من أشهر المطربات اليونانيات وحققت أحدث أغنياتها» رقصة قلبي» نجاحاً كبيراً عند طرحها باليونان.

«أهي أهي» من كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع وميكس عادل حقي، وتم الاستعانة بعازفين أجانب خلال تسجيل الأغنية الذي تم بين مصر واليونان واسبانيا، حيث شارك في العزف كل من انريكي بيرمودز «غيتار فلامنكو»، ثانوس ستافريديس «اوكرديون»، ديميتريس لاباس «أوكرديون». وتعد «اهي اهي» ثاني تعاون بين عمرو دياب ومطربي اليونان حيث سبق وأن تعاون مع النجمة اليونانية انجيلا دميتري في دويتو «بحبك أكتر» و«حبيب قلبي» واللذان صدرا عام 1999.

