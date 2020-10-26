تغيير في «إلا أنا».. وريهام عبدالغفور تبدأ «ربع قيراط»

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قرر القائمون على مسلسل «إلا أنا»، إضافة حكاية جديدة له حتى يكون 7 حكايات، بعدما كان من المفترض أن يكون 6. وتقوم الفنانة ريهام عبدالغفور ببطولة الحكاية السابعة، التي تحمل عنوان «ربع قيراط»، وتتعاون فيها ريهام مع المخرج أحمد حسن، والسيناريست أمين جمال، ويشاركها بطولتها كلا من الفنانين، مصطفى درويش وإنعام سالوسة، وإبراهيم السمان، وأحمد درويش، وآخرين، ومن المقرر بدء عرض حلقات هذه الحكاية يوم السبت 7 نوفمبر المقبل. مسلسل «إلا أنا» قصة الكاتب يسري الفخراني، وكان من المفترض أن يكون 6 حكايات، عرض منهم 5، وتبدأ الحكاية السادسة وتحمل عنوان «لازم أعيش»، وتقوم ببطولتها الفنانة جميلة عوض، وتم إضافة حكاية 7 للمسلسل، وهي حكاية «ربع قيراط». يذكر أن حكاية ربع قيراط» هي الحكاية السابعة من مسلسل «إلا أنا»، بعدما تم عرض 5 حكايات وهما، «بنات موسى» بطولة وفاء عامر، و«سنين وعدت» بطولة أروى جودة، و«أمل حياتي» بطولة حنان مطاوع، و«أمر شخصي» بطولة شيري عادل، و«ضى القمر» بطولة كندة علوش، والسادسة «لازم أعيش» بطولة جميلة عوض».