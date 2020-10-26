ديميت أوزديمير تلمّح لمشاركتها بفيلم سينمائي

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بعد عدة اعمال تمثيلية تلفزيونية ناجحة، لمحت النجمة التركية ديميت أوزديمير لوسائل الاعلام انه من الممكن ان يكون لديها فيلم سينمائي جديد تصوره قريبا، دون الكشف عن أي تفاصيل اخرى، اذ ردّت على السؤال الصحافي عن ذلك بكلمة مفاجئة و«غمزة». وكانت حلت ديميت اخيرا ضيفة على سيلفيا توفانين في برنامج Verissimo وقالت فيه: «اختبر النجاح بطريقتين مختلفتين: أولاً أنا ممثلة ومن الطبيعي أن تكون معروفًا في هذه المهنة فالشهرة جزء منها، من ناحية أخرى، لدينا أيضًا حياتنا الخاصة، والهوايات التي أريد الاحتفاظ بها من أجلي، والقدرة على الوصول إلى الجميع ليست شيئًا يمكن للجميع فعله».

