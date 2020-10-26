نبيل شعيل: عملت «مفتش بناء» ولم أتعسف بتطبيق القانون

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يعد الفنان نبيل شعيل واحدا من أشهر المطربين في الكويت والعالم العربي وربما لا يعرف الكثيرون أنه كان ينتمي لأسرة البلدية حيث عمل مفتشاً للبناء لفترة ناهزت عقداً من الزمان وتم معه استعادة جزء بسيط من ذكريات فترة عمله في البلدية ففتح قلبه وشرع عقله وتحدث بصراحة وتذكر الفنان شعيل ذكريات أول مهمة عمل بعد تعيينه بأيام وكيف أنصفه رئيس البلدية الراحل عبدالعزيز العدساني في المشكلة التي صادفته في احدى الفنادق عندما أراد تطبيق القانون. وإلى تفاصيل الحوار:

متى عملت في البلدية؟

في بداية حقبة الثمانينيات وذلك بعد أن خضعت لدورة «مساعدي مهندسين» وكان هذا إبان رئاسة الراحل عبد العزيز العدساني للبلدية، وقد عملت في البلدية رغم أنني كنت قد بدأت طريق الفن وكان عندي مدخول لكن نظرة الناس لمن لا يعمل غير، ولهذا تمسكت بالميري كما يقال.

الفن والاستقالة

وماذا كانت طبيعة عملك؟

كنت مفتش بناء حيث كنت أخرج للكشف الميداني على المباني الجديدة وفي الوقت ذاته رسام، وكان معي في ذات المكتب زملاء مهندسون تولوا بعد ذلك مناصب قيادية في الإدارة.

ومتى وكيف خرجت من البلدية؟

بعد أن تزايد نشاطي الفني رأيت أن أتقدم باستقالتي وكان الشيخ صباح جابر العلي آنذاك مديراً عاما للبلدية بالوكالة، وعلم بأمر تقدمي لاستقالتي فطلبني وذهبت إليه في مكتبه وسألني عن سبب الاستقالة؟ فقلت: لا أستطيع الوفاء بعملي في البلدية إلى جانب عملي في مجال الفن الذي يتطلب مني السفر كثيراً خارج البلاد والالتزام بتعهداتي، فقال لي: انتظر كي تتمكن فيما بعد من التقاعد فسمعت نصيحته إلى أن سجلت في التأمينات وصار عندي شركة باسمي وبعدها تقدمت باستقالتي وكان ذلك قبيل الغزو العراقي الغاشم للكويت.

هل تذكر أول عمل قمت به؟

نعم فقد خرجت إلى احدى الفنادق الذي كان تحت البناء آنذاك وأذكر أنني صادفت مشكلة في أول يوم عمل لي وتحديداً في مقر هذا الفندق.

العدساني أنصفني

ما هذه المشكلة؟

عندما ذهبت أراد القائمون على المشروع في المواقع أن أقوم بالتوقيع على مخالفتهم للترخيص الممنوح لهم اعتقاداً منهم أنني جديد في العمل فرفضت وتمسكت بتطبيق القانون.

وماذا كانت هذه المخالفة؟

كان هناك منطقة خدمات وفق التصميم لكن ما قاموا به على أرض الواقع يؤكد أنهم سوف يحولونها إلى غرف فيما بعد وهذا مخالف للقانون.

وماذا حدث بعد ذلك؟

تمسكت بالرفض وتمسكوا برأيهم وشكوني وتم تصعيد الأمر إلى رئيس البلدية آنذاك الفاضل عبد العزيز العدساني طيب الله ثراه والذي استدعاني إلى مكتبه وسألني عن حيثياتي في الرفض فأحطته علماً بأسبابي وقلت له : هذا ما درسته وما أعرفه وما يفرضه عليْ القانون الذي رفضت مخالفته فما كان منه رحمه الله إلا أن أنصفني وشكرني على تمسكي بتطبيق القانون وقال لي : جزاك الله خيراً.

حالات إنسانية

وهل بقيت على هذا النحو متمسكاً بتطبيق القانون؟

نعم مع مراعاة بعض الحالات الإنسانية.

مثل ماذا؟

مثلاً عندما توليت منطقتي «الدعية والدسمة» كنت أخرج يومياً للتفتيش على البيوت وعلى قدر الإمكان كنت أراعي الحالات الإنسانية وأذكر ذات مرة أن مراقبا رفض السماح بنصف متر لصاحب بيت في الدسمة أراد التوسعة وكان قد حصل على مساحة كبيرة من الأرض أقام على جزء منها بنياناً وترك المساحة الأكبر منها خالية كحوش ورغب في التوسعة فتصديت للمشكلة وذهبت إلى الإدارة وقمت بكل الإجراءات التي تكفل الموافقة وبالفعل ذهبت بعد عدة أيام إلى الرجل بالموافقة وعلى هذا نحن لم نضر الدولة في شيء فالأرض هي أرض هذا الرجل وحلاله ولن يكون هناك أي ضرر إذا ما سمحنا له بنصف متر زيادة وقد أحبني الأهالي عندما علموا بتيسيري للأمور في حدود وإطار القانون، وعندما أكون في إجازة ينتظروني حتى أعود ولا يتعاملون مع غيري ثقة منهم بأنني غير متعسف في تطبيق القانون الذي أطبقه عندما لا يكون هناك مفر من تطبيقه بهدف تحقيق العدالة وموقف آخر صادفته كان يجب عليّ التعامل إنسانياً فيه مع رجل بسيط وقد رفض زميل لي منح ترخيص لحظيرة دجاج وتأكيده على أن السور البسيط المقام حول الحظيرة هو في حكم المباني وبالتالي عليه إزالته ولكني عندما عاينته وجدت أن الأمر بسيط ولا يرقى إلى استحقاق المنع فرخصت له، نعم كنا نطبق القانون لكن هذا القانون يبقى من صنع البشر والواقع دائماً ما يؤكد الحاجة ولا بد من مراعاة الجانب الإنساني عند التعامل مع الناس.

مفخرة

كيف ترى أداء البلدية في السنوات الأخيرة؟

في الحقيقة أنا سعيد جداً بالنقلة النوعية التي حصلت على صعيد استخراج رخص البناء بالذات خلال 24 ساعة بعد أن كانت تستغرق شهوراً وكان البعض وأنا منهم يحتفظون بالملفات في بيوتهم خوفاً من ضياعها وفق ما كان شائعاً أما الآن فقد علمت بأن هذا بات من الماضي كما ألحظ حركة دائبة على صعيد مخالفات البناء التي تراجعت إلى حد كبير بفضل الله وجهود الشباب في البلدية وعلى رأسهم المهندس أحمد المنفوحي الذين صححوا مسار البلدية ولأني «ابن البلدية» قد رأيت الفساد في بداية مسيرتي العملية وتصديت له على النحو الذي أسلفت ولهذا يسعدني كثيراً أن أشعر كمواطن أن هناك محاربه فعلية للفساد في البلدية وأن هناك جهوداً طيبة تبذل في سبيل الإصلاح الحقيقي وتحقيق إنجازات تعد مفخرة بكل المقاييس بحق لهؤلاء الشباب في البلدية، ولذلك لم يكن غريباً أن تأتي الإشادة بإنجازات البلدية خلال السنوات الأخيرة من رأس الدولة صاحب السمو أميرنا المفدى الراحل الشيخ صباح الأحمد -رحمه الله- وهذه إشادة سامية مستحقة للبلدية.

مقترح

هل لديك ما يمكن أن تقترحه كفكرة تقدمها للمسؤولين عن البلدية؟

نعم وهو مقترح مهم جداً خاص بالحدائق والخيام وأتمنى أن يتبناه الأخ الفاضل م. أحمد المنفوحي وهو ضرورة السماح للمواطنين باستغلال المساحات والارتدادات أمام بيوتهم كحدائق مقابل تسديد رسوم لخزينة الدولة، فمعظم بيوتنا مساحتها صغيرة والحدائق تعطي مظهراً جميلاً وحضارياً، فأتمنى أن تسمح بها البلدية وتضع لذلك شروطا ومواصفات على الجميع الالتزام بها، ولو حدث فسيكون هناك تنافس بين الجميع على صعيد الحدائق وسنرى حدائق غناء وأنا واحد من الناس عندي ارتداد في بيتي ومستعد أن أجعله جنة لكني أخشى من الصرف عليه ثم يأتي مراقب من البلدية ويهددني بإزالته، ونفس الأمر بالنسبة للخيام فبدلاً من أن تكون موسمية لماذا لا تكون طوال العام ولكن وفق قانون أو شروط وذلك في مقابل رسوم فالدولة بحاجة إلى إيرادات.