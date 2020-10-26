المظاهرات تعود إلى العراق.. والكاظمي يطالب بحمايتها

عربيات ودوليات

بغداد- الوكالات: خرج آلاف العراقيين امس الى ساحة التحرير ومحيط المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة في بغداد، لتجديد احتجاجهم على عجز السلطات عن القيام باصلاحات ومحاسبة المتورطين بقمع التظاهرات التي تعرضت لها «ثورتهم» منذ العام الماضي.

وتجدد الاحتجاج في ذكرى مرور عام على الانتفاضة الشعبية غير المسبوقة رغم انعكاسات التوتر بين ايران والولايات المتحدة وانتشار وباء «كورونا» كما توافد المتظاهرون وهم يحملون الأعلام العراقية في تسع محافظات جنوبية ابرزها البصرة والناصرية والنجف الى ساحات التظاهر وسط اجراءات امنية مشددة. واحتشد الآلاف في البصرة، وساحة الحبوبي في الناصرية جنوب البلاد اللتين شهدتا محطات عنف وخطف عديدة طالت المتظاهرين في اوقات سابقة.

وكان رئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي قد دعا المتظاهرين الى الحذر من محاولات جهات لم يسمها لاخراج المظاهرات عن سلميتها مطالبا قوات الأمن بحماية المظاهرات. ودعا الكاظمي المتظاهرين الى تشكيل اطواق بشرية لحماية سلمية التظاهر والتصدي لمحاولات نشر مثيري الفتن في صفوف المتظاهرين وأكد على ان الحراك الاجتماعي العراقي وضع خريطة طريق اقر بها الجميع، وهو والحكومة ماضون بها.

من جهتها دعت المفوضية العليا لحقوق الانسان في العراق المتظاهرين الى الالتزام بالسلمية وطالبت القوات الأمنية بتوفير الحماية لهم.

وقال الطالب محمد علي من ساحة التحرير «هذا يوم مهم نحن هنا لمواصلة الاحتجاجات» التي انطلقت في اكتوبر 2019، وقتل خلالها حوالى 600 متظاهر وجرح ثلاثون الفا آخرون.

واضاف «لدينا مطالب العام الماضي نفسها» بينما يواصل مئات الآلاف من المتظاهرين الاعتصام منذ اشهر في بغداد ومدن اخرى في جنوب العراق. ويطالب المحتجون بتحسين الخدمات ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد المستشري في العراق الذي يعد ثاني بلد منتج للذهب الأسود في منظمة البلدان المصدرة للنفط «أوبك». وتحولت ساحة التحرير المعقل الرئيسي للاحتجاجات في بغداد الى قرية من الخيام التي غطت اغلبها صور «شهداء» الانتفاضة فيما تجمع متظاهرون قرب المنطقة الخضراء حيث مقر الحكومة والبرلمان والسفارة الأميركية.

