الجيش يمنع عناصره من حمل السلاح

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بغداد - الوكالات: دعا الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية، اللواء يحيى رسول، المتظاهرين الى عدم التظاهر خارج ساحة التحرير ببغداد. وفي بيان نشر على موقع وكالة الأنباء العراقية الرسمية، قال اللواء رسول ان ساحة التحرير مؤمنة بالكامل، داعيا المتظاهرين الى «التعاون مع الأجهزة الأمنية والابلاغ عن اي حالة سلبية او مشبوهة، وعدم السماح لبعض من سماهم بمدعي الانتماء للمتظاهرين بالاعتداء على القوات الأمنية المتواجدة لحمايتهم».

وأصدرت وزارة الدفاع العراقية اوامر لجميع عناصرها في بغداد بعدم حمل او استخدام السلاح في اماكن الاحتجاجات. ودعت القيادة جميع عناصرها للتعامل بأعلى درجات الحكمة والصبر والمهنية والوطنية واحترام المتظاهرين السلميين الذين يطالبون بحقوقهم المشروعة، كما اهابت بكل المتظاهرين للتمسك بسلمية المظاهرات التي اثمرت خلال سنة كاملة عن نتائج كبيرة ومهمة. وأكدت اهمية الحفاظ على المال العام والخاص، ومنع المندسين من تغيير او حرف مسار المظاهرات السلمية.

