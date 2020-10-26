مُهربو النفط الإيراني يستخدمون المياه العراقية

عربيات ودوليات

نيويورك - الوكالات: كشفت مصادر اميركية ان مسؤولين اميركيين اعربوا عن احباطهم من الحكومة العراقية وغيرها من الحلفاء الذين لا يتصرفون بصرامة ازاء تطبيق العقوبات المفروضة على ايران. ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» عن المسؤولين قولهم: ان مُهربي النفط الايراني يستخدمون المياه العراقية لتجنب القيود على التجارة مع طهران.

وقالت الصحيفة ان ناقلات النفط الايرانية تفرغ حمولتها بشكل منتظم في السفن التي تنتظرها على بعد اميال في المياه القريبة من ميناء الفاو جنوبي العراق حيث يتم خلط النفط الخام بشحنات اخرى قادمة من مناطق اخرى لاخفاء مَصدره وينتهي في سوق النفط العالمي.

وحسب تقرير الصحيفة فانه وفقا لبيان جمركي يعود لمارس الماضي نُقل 230 الف برميل نفط من شركة النفط الايرانية الوطنية الى سفينة راسية قبالة السواحل العراقية ووفقا لأشخاص مطلعين على العملية خُلطت الشحنة بالنفط العراقي ثم نقلت الى سفن اخرى، لكن الوجهة النهائية للنفط لم تكن واضحة. وأضاف المسؤولون ان صور الأقمار الاصطناعية تكشف ان مثل هذه المناورات اصبحت شائعة بشكل متزايد وتقوض سياسة «الضغط الأقصى» التي تنتهجها ادارة الرئيس ترامب.

