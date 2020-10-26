نتانياهو: الاتفاقات الأخيرة أنهت عزلتنا الجغرافية

عربيات ودوليات

القدس المحتلة - الخرطوم - الوكالات: اعلن المتحدث باسم رئيس الوزراء الاسرائيلي للاعلام العربي، اوفير جندلمان امس ان وفدا اسرائيليا سيغادر الى السودان بعد التوصل لاتفاق تطبيع علاقات بين الدولتين وقال جندلمان عبر صفحته الرسمية على موقع تويتر «سيغادر وفد اسرائيل الى السودان بغضون الأيام القليلة المقبلة بهدف استكمال توقيع الاتفاقيات معه».

وعلق المتحدث باسم المجتمع الدولي لليهود، يشاي فليشر على تغريدة جندلمان بالقول «نريد النعمات الثلاث»، على حد تعبيره.

من جهته قال رئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو في تصريح متلفز ان اتفاقات التطبيع مع الامارات والبحرين والسودان تضع حدا للعزلة الجغرافية التي كانت تعاني منها اسرائيل وتقصر مدة الرحلات الجوية وتخفض كلفتها. واعتبر نتانياهو ان تل ابيب «تغير خارطة الشرق الأوسط»، مستعينا برسوم بيانية تظهر مسار الرحلات الجوية. وأكد نتانياهو ان بلدانا اخرى ستطبع العلاقات مع اسرائيل. وأضاف نتانياهو «كانت اسرائيل معزولة تماما... اسرائيل اليوم على تواصل مع العالم بأسره»

وفي الخرطوم رفضت فصائل سياسية بارزة في السودان اتفاقا جرى التوصل اليه بمساعدة الولايات المتحدة لاتخاذ خطوات لتطبيع العلاقات مع اسرائيل. وأُبرم الاتفاق يوم الجمعة في اتصال هاتفي بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين نتانياهو وزعماء انتقاليين سودانيين.

ومن بين الذين انتقدوا الاتفاق قوى الاجماع الوطني، وهو تحالف يساري وعنصر رئيسي في تحالف قوى الحرية والتغيير الذي انبثق من الانتفاضة ضد الرئيس السابق عمر البشير. كما ندد حزب المؤتمر الشعبي السوداني وهو فصيل اسلامي يدعم البشير بهذه الخطوة وهدد زعيم المعارضة المخضرم الصادق المهدي بسحب دعم حزب الأمة من الحكومة اذا مضت قدما في ذلك. ويقول بعض السودانيين انهم قد يقبلون التطبيع اذا كان ذلك في مصلحة السودان الاقتصادية ولم تخرج ضده احتجاجات في الشوارع، لكن آخرين يعارضون ذلك.

من جهته قال وزير العدل السوداني نصر الدين عبدالباري ان «الوثيقة الدستورية لا تمنع اقامة علاقات مع اسرائيل» مشددا على ان قرار التطبيع مع اسرائيل سيعود على السودانيين بمنافع كثيرة تم الاتفاق عليها فيما اعلنت وزارة الخارجية الأميركية مساعدات مالية للسلطات السودانية للمساعدة في تجاوز تداعيات الفيضانات الأخيرة التي ضربت البلاد.

