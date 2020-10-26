انتخابات مصر.. مشاركة متواضعة وكورونا «يلتزم الحياد»

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«القاهرة» - الوكالات: توجه المصريون امس الى مراكز الاقتراع في اليوم الثاني من التصويت على انتخابات مجلس النواب في البلاد وسط زيادة طفيفة في حالات الاصابة بفيروس كورونا اليومية.

وبدأت المرحلة الأولى من التصويت على مجلس النواب السبت في 14 محافظة مصرية من اصل 27، بما في ذلك الجيزة ومدينة الاسكندرية الساحلية على البحر المتوسط.

وبحسب وكالات الأنباء العالمية، كان الاقبال على لجان الاقتراع في اليوم الأول ضعيفا، خصوصا فترة ما قبل الظهيرة وقد بدأ في الزيادة تدريجيا بعد غروب الشمس وحتى موعد اغلاق اللجان عند التاسعة مساء.

وكان اكثر الناخبين من فئة السيدات او الرجال كبار السن، فيما لم يكن الشباب بهذا الحرص على المشاركة.

ومن المقرر اجراء المرحلة الثانية من التصويت يومي 7 و8 نوفمبر في 13 محافظة اخرى بالبلاد بما في ذلك العاصمة القاهرة وشبه جزيرة سيناء. ويختتم التصويت بانتخابات الاعادة.

ويضم المجلس 568 مقعداً، يتنافس اكثر من 4000 مرشح كأفراد على نصف المقاعد.

والنصف الآخر من المقاعد المنتخبة في المجلس محجوز لأكثر من 1100 مرشح يتنافسون على اربع قوائم حزبية، ومن المقرر ان يسمي الرئيس عبدالفتاح السيسي 28 مقعدا اي ما يعادل 5%، ليرتفع اجمالي عدد مقاعد مجلس النواب الى 596.

وهناك حوالي 63 مليون ناخب مؤهلون للتصويت. ومن المتوقع ان تعقد الغرفة الجديدة جلستها الافتتاحية بعد وقت قصير من اعلان النتائج النهائية في ديسمبر.

وتجري الانتخابات في الوقت الذي تواجه فيه مصر زيادة طفيفة في حالات الاصابة بفيروس كورونا، مع تحذير السلطات من ان موجة ثانية من الوباء تلوح في الأفق.

وقالت السلطات ان اقنعة الوجه الزامية في مراكز الاقتراع، والتي تم تطهيرها قبل وأثناء التصويت.

وحثت السلطات المصريين على المشاركة في التصويت من اجل اظهار اقبال كبير واضفاء الشرعية على الانتخابات. وقال رئيس مجلس الشيوخ، عبدالوهاب عبدالرازق، في تصريح صحافي امس «علينا جميعا ان نبرهن للعالم اننا حريصون علي هذا الاستحقاق الدستوري.. ونأمل في خروج مزيد من المواطنين على مدار الأيام المخصصة للانتخاب».

يذكر انه شارك 14.23% فقط من الناخبين في انتخابات مجلس الشيوخ في اغسطس، وهي الغرفة العليا في البرلمان، وهي هيئة استشارية بلا صلاحيات، والتي اعيدت بعد استفتاء العام الماضي.

