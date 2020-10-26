جنود الاحتلال ضربوا شاباً فلسطينياً «حتى الموت»

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رام الله - الوكالات: أعلن مجمع فلسطين الطبي في رام الله استشهاد شاب فلسطيني بعد تعرضه للضرب والتنكيل من قبل جنود الاحتلال الاسرائيلي في قرية ترمسعيا برام الله في الضفة الغربية. وكانت مصادر فلسطينية قد افادت بتعرض الشاب عامر صنوبر (18 عاما) وصديقه لاعتداء من قبل جنود اسرائيليين اعترضوا مركبتهما، مما ادى الى استشهاده واصابة صديقه بجروح. وقال مصدر طبي في مجمع فلسطين الطبي ان جثمان الشاب وصل وعليه آثار ضرب قيل انها من قبل مستوطنين يهود، بحسب مرافقيه. وفي وقت لاحق، ادعى جيش الاحتلال ان الشاب الفلسطيني تعثر خلال مطاردته شمالي رام الله وسط الضفة الغربية وارتطم رأسه بالأرض، مما ادى الى وفاته.